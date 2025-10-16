Su Google Documenti in arrivo la funzione “Aiutami a scrivere” anche su mobile

Google prosegue con decisione nella sua strategia di integrazione dell’intelligenza artificiale generativa all’interno delle proprie applicazioni. La decisione deriva dal grande successo ottenuto con Gmail. Dove la funzione “Aiutami a scrivere” è ormai una presenza stabile per molti utenti. E quindi ora è il turno di Google Documenti su Android. Nelle ultime versioni dell’app è infatti emersa una nuova funzionalità che lascia poco spazio ai dubbi. Il tasto “Help me write” è stato individuato nella build 1.25.401.00.90 dell’app mobile.

L’intelligenza artificiale conquista la scrittura mobile. Google prepara il terreno per nuove funzioni evolute come “Aiutami a scrivere”

Ad oggi ancora, il pulsante risulta inattivo. Ma nonostante questo, il suo posizionamento all’interno dell’interfaccia lascia intuire un lancio davvero imminente. La funzione, in fase di test, dovrebbe offrire agli utenti mobile la possibilità di generare testi con il supporto dell’IA. E questo direttamente all’interno dei documenti. Un passo in avanti che potrebbe rivoluzionare la produttività da smartphone. Eliminando così la necessità di passare dalla versione desktop per sfruttare le capacità generative di Gemini.

L’obiettivo di Google sembra essere chiaro. Ossia quello di offrire un’esperienza unificata e potente tra le sue piattaforme, desktop e mobile. La funzione “Aiutami a scrivere” è già apprezzata dagli utenti di Gmail. E si prepara quindi a diventare uno strumento centrale anche su Google Documenti. La versione mobile potrebbe beneficiare delle stesse potenzialità viste sul web. Tra i suggerimenti di stile, il completamento automatico e la riformulazioni del testo.

Per ora, la funzione non è ancora attiva pubblicamente e non ci sono conferme ufficiali sulla data di rilascio. I tempi potrebbero essere purtroppo ancora lunghi. Ma la presenza dell’interfaccia indica che il lavoro è già a buon punto. La mossa conferma il crescente impegno di Google nell’offrire strumenti basati sull’intelligenza artificiale a un pubblico sempre più ampio. In particolare in ambito produttivo.