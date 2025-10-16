Manca ormai poco tempo all’arrivo ufficiale per il mercato cinese della nuova serie di punta del produttore tech Realme. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Realme GT 8. In queste ultime ore, la stessa azienda ha confermato tramite alcuni teaser sia la data del debutto ufficiale sia alcune caratteristiche del modello di punta, il prossimo Realme GT 8 Pro. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Realme GT 8, l’azienda conferma la data del debutto ufficiale per il mercato cinese

In queste ultime ore il produttore tech Realme ha confermato ufficialmente la data del debutto per il mercato cinese dei suoi nuovi smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima serie denominata Realme GT 8. Secondo quanto riportato, la nuova serie sarà annunciata per il mercato cinese durante un evento che si terrà il prossimo 21 ottobre 2025 alle ore 03:00 pm.

La nuova serie sarà composta da diversi modelli ma quello più interessante di tutti sarà sicuramente ol prossimo Realme GT 8 Pro. Proprio di questo modello l’azienda ha da poco confermato alcune caratteristiche che saranno cruciali. Secondo i teaser pubblicati dall’azienda, il nuovo device a marchio Realme potrà contare sulla presenza di una batteria a dir poco sorprendente. Si parla infatti di ben 7000 mah di capienza.

Gli utenti potranno inoltre sfruttare il supporto alla ricarica rapida da ben 120W ma non solo. L’azienda ha infatti rivelato che sarà presente anche il supporto alla ricarica wireless, in questo caso con una potenza massima pari a 50W. Ci sarà anche il supporto alla ricarica wireless inversa, in questo caso da 10W. Nonostante la presenza di questa enorme batteria, l’azienda ha dichiarato che il nuovo smartphone sarà comunque estremamente sottile. Si parla infatti di soli 8.2 mm di spessore, per un peso complessivo pari comunque a soli 214 grammi. Il tutto sarà poi losso da uno dei processori attualmente più potenti sul mercato, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite 5.