Samsung Galaxy Buds 4: anticipazioni dal codice di One UI 8.5

Samsung sembra ormai pronta a presentare una nuova generazione di auricolari true wireless. Si tratta dei Galaxy Buds 4. La casa coreana infatti, negli ultimi mesi, ha rivelato in anticipo diversi dettagli sui suoi dispositivi. L’analisi più recente arriva da Android Authority, che ha individuato all’interno della One UI 8.5 un’icona denominata list_ic_earbuds_buds4. Questo elemento grafico, lascia intendere che il design dei nuovi auricolari sia ormai definito.

Dall’immagine emerge un aspetto più armonioso rispetto ai Galaxy Buds 3, con un design a stelo dalle linee più rotonde e compatte. La forma appare meno spigolosa e più ergonomica, suggerendo un miglior comfort d’uso e una vestibilità più naturale. È probabile che Samsung abbia lavorato proprio su questo aspetto, visto che molti utenti avevano lamentato una certa rigidità nel modello precedente.

Galaxy Buds 4: audio intelligente e funzioni AI

Questi indizi, seppur non ufficiali, confermano che il progetto è in una fase avanzata. La pubblicazione dell’icona nel codice del sistema operativo indica che il prodotto potrebbe essere già in fase di test interno. Considerando che i Buds 3 sono arrivati all’inizio del 2025, è plausibile che i Buds4 facciano il loro debutto insieme alla prossima serie Galaxy S26, prevista per i primi mesi del 2026.

Le novità non si limiteranno al design. Le fonti suggeriscono un miglioramento importante della qualità audio e una gestione più evoluta della cancellazione del rumore. Samsung potrebbe introdurre un sistema di adattamento automatico che regola il suono in base all’ambiente e al tipo di contenuto ascoltato. L’integrazione con la Galaxy AI permetterebbe di analizzare le abitudini dell’utente, ottimizzando la resa sonora in tempo reale e offrendo un’esperienza personalizzata.

Il modello precedente vantava già un driver da 11 mm e tre microfoni per auricolare, con una batteria da 48mAh e una custodia da 515mAh per un’autonomia complessiva di circa 30 ore. I nuovi Buds potrebbero superare queste specifiche. Essi puntano su una durata maggiore e su una qualità vocale ancora più nitida durante le chiamate. In più, l’IA potrebbe estendere le funzionalità già viste con la modalità Interpreter, migliorando traduzioni in tempo reale e interazioni con altri dispositivi Galaxy. Tutte queste informazioni delineano un quadro chiaro. Insomma i Samsung Galaxy Buds 4 saranno un’evoluzione importante della linea, pensata per consolidare la posizione del marchio nel settore audio premium.