Windows 11, funzioni nascoste che pochi conoscono ma fanno la differenza

Molte delle funzioni più comode di Windows 11 restano ignorate da chi lo usa quotidianamente. Una di queste è Clippy moderno, ovvero la cronologia degli appunti. Premendo la combinazione Windows + V si apre un pannello che mostra tutto ciò che è stato copiato di recente: testi, immagini, link o file. È possibile fissare gli elementi più usati e incollarli in qualsiasi momento, senza doverli copiare di nuovo. Una piccola rivoluzione per chi lavora con testi o documenti complessi.

Un’altra funzione interessante è Focus Assist, pensata per eliminare distrazioni durante il lavoro o lo studio. Si attiva dal Centro notifiche e permette di bloccare avvisi, email e pop-up per un periodo personalizzato. In più, si può impostare una modalità automatica che entra in funzione solo quando si apre un’applicazione specifica, come Word o PowerPoint.

Da non trascurare nemmeno Snap Layouts, introdotta proprio con Windows 11. Passando il cursore sul pulsante d’ingrandimento di una finestra, appare una griglia che consente di disporre più app in un’unica schermata. È perfetta per affiancare documenti, browser e software di messaggistica senza confusione.

Strumenti di produttività e gestione avanzata su Windows 11

Chi lavora spesso con immagini o PDF dovrebbe conoscere PowerToys, un insieme di strumenti ufficiali di Microsoft scaricabili gratuitamente. Tra i più apprezzati ci sono PowerRename, per rinominare centinaia di file in un colpo solo, e Image Resizer, per ridimensionare più immagini contemporaneamente dal menu contestuale.

Un altro trucco poco noto è la barra delle applicazioni nascosta, utile per chi preferisce un desktop più pulito. Basta cliccare con il tasto destro sulla barra, selezionare “Impostazioni barra delle applicazioni” e attivare la funzione di nascondimento automatico: la barra apparirà solo quando si sposta il mouse in basso. Queste ovviamente sono solo alcune delle migliori funzionalità che sono disponibili all’interno di Windows 11, per cui utilizzate e di certo non ve ne pentirete.