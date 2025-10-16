Pixel 10 Pro Fold, Google svela la nuova cerniera

Dopo mesi di attesa, Google Pixel 10 Pro Fold è finalmente arrivato nelle mani dei primi clienti. Le spedizioni hanno dato inizio alle prime recensioni internazionali. Il vero protagonista del nuovo pieghevole? La cerniera di nuova generazione. Secondo gli esperti, si tratta di uno dei componenti più raffinati mai realizzati da Google, tanto da essere considerata la principale innovazione di questo dispositivo.

Attraverso un post ufficiale sul suo blog, Google ha spiegato nel dettaglio l’idea di design che ha guidato lo sviluppo del nuovo meccanismo. Le precedenti generazioni di Pixel Fold utilizzavano un sistema basato su ingranaggi. Una soluzione ormai superata a causa della sua complessità e della tendenza a usurarsi nel tempo. Con il Pixel10 ProFold, l’azienda ha deciso di cambiare strada. Il nuovo sistema si basa su componenti CAM, in grado di garantire movimenti più lineari e simmetrici tra le due metà dello smartphone.

Pixel 10 Pro Fold: la cerniera diventa il simbolo della nuova filosofia di design Google

Tale modifica non è solo estetica, ma ha implicazioni ingegneristiche importanti. Eliminando gli ingranaggi, Google ha ridotto l’attrito interno e guadagnato spazio prezioso all’interno del corpo. Uno spazio che è stato dedicato all’inserimento di batterie più capienti e a una migliore gestione termica. Allo stesso tempo, il passaggio al nuovo sistema CAM ha consentito di ridurre le cornici del display. Ciò ha migliorato il rapporto schermo-corpo e aumentato la superficie senza modificare le dimensioni complessive del dispositivo.

La diagonale del display principale sale così a 6,4”, ma lo smartphone resta compatto. Google avrebbe potuto optare per un design più sottile, ma ha preferito puntare sull’autonomia e sulla durabilità, due aspetti sempre più importanti. Secondo i tecnici di Mountain View, la nuova cerniera CAM è progettata per resistere a centinaia di migliaia di aperture, mantenendo nel tempo la stessa fluidità dei primi giorni. In più, il sistema consente una chiusura perfettamente simmetrica.

Insomma, più che inseguire la sottigliezza record, Google punta a creare un pieghevole affidabile, efficiente e duraturo, in grado di migliorare l’esperienza d’uso complessiva senza limiti strutturali.