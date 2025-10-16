Waze: adesso le segnalazioni possono essere fatte a voce

Un elemento che certamente accomuna molte piattaforme di navigazione tramite GPS che magari si collegano all’automobile e la possibilità di segnalare la presenza di eventuali blocchi sulla strada causati dai cedimenti, pericoli o anche incidenti, tutte le maggiori piattaforme includono infatti la possibilità per la community di segnalare la presenza di questi elementi in modo da avvertire gli altri automobilisti che circolano nei pressi di quel punto e ovviamente utilizzano la medesima piattaforma per farli arrivare preparati in quella determinata situazione.

Un anno fa, la nota piattaforma di navigazione Waze aveva annunciato l’introduzione futura della possibilità di segnalare questi elementi semplicemente parlando con il software con un linguaggio naturale, a distanza proprio di un anno la società si accinge a introdurre questa nuova funzionalità, quest’ultima nello specifico sfrutterà l’intelligenza artificiale Gemini per comprendere il linguaggio naturale dell’utente e si chiamerà nello specifico “Conversational Reporting”, consentirà all’utente di segnalare la presenza di autovelox, incidenti, lavori in corso e oggetti sulla strada.

La funzionalità in arrivo

La nuova funzionalità era in arrivo per gli utenti sarà completamente automatizzata grazie a Gemini, un utente infatti potrà descrivere senza nessun tipo di problema ciò che vede sulla strada, indipendentemente da cosa si tratti e l’intelligenza artificiale integrata in Waze farà tutto il resto, quest’ultima infatti catalogherà la tipologia di elemento segnalato e sarà tutto gestito in modo completamente automatico dall’inizio alla fine, di conseguenza l’utente non dovrà impegnarsi nel selezionare categorie o altro dal momento che farà tutto l’IA di Gemini.

La novità è in fase di arrivo per tutti gli utenti e già più utilizza Waze può vedere la comparsa di un pop-up che l’annuncia, tra l’altro molti utenti stanno segnalando che questo pop-up è decisamente insistente al punto da risultare fastidioso, questo è un chiaro segnale che la società è molto soddisfatta del risultato e non vede l’ora di metterlo a disposizione di tutti gli utenti che quotidianamente si affidano alla piattaforma, non rimane dunque che attendere per assistere all’esordio ufficiale di questa nuova feature.