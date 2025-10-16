Per Nothing lo smartphone ideale costa 1.800 dollari?

Nel settore della telefonia mobile sempre più dinamico, Nothing ha scelto un approccio particolare. L’azienda ha deciso di partire da un’idea astratta, quella del telefono perfetto, e provare a concretizzarla. Lo ha fatto affiancando Arun Maini, il popolare youtuber noto come MrWhoseTheBoss, in un esperimento che unisce creatività e realismo tecnico. Il risultato non è un dispositivo reale, ma un concept. Un modello ipotetico che punta a condensare tutto ciò che, secondo Maini, rappresenterebbe l’equilibrio ideale tra design, potenza e funzionalità. Dietro l’estetica curata, Nothing ha mantenuto una solida base hardware. Il concept si fonda, infatti, sul chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno dei processori più avanzati disponibili. Affiancato da un display OLED e da una batteria da 5.000 mAh. A tali elementi si aggiunge la compatibilità con Qi2 MPP, lo standard per accessori magnetici che amplia le possibilità di ricarica e personalizzazione.

Nothing: ecco come vede lo smartphone perfetto

Il design, invece, guarda a una combinazione di eleganza e resistenza. La sezione fotografica è inserita in una fascia orizzontale che ricorda quella del Pixel 6, mentre il telaio in titanio e il vetro zaffiro su entrambe le superfici sottolineano la vocazione premium dell’idea. Dettagli come il jack da 3,5 mm, lo slot microSD e gli altoparlanti stereo completano una dotazione. E non è tutto. È disponibile anche l’assistenza 24 ore su 24 e in più lingue.

Particolarmente curato è il comparto fotografico, costruito come un ibrido fra diversi modelli. La base tecnica è quella dello Xiaomi 15 Ultra, con il suo sistema a quattro fotocamere. Ma Nothing ha inserito anche i sensori principali, ultra-wide e frontali del Phone (3a) Pro, oltre a un teleobiettivo ottico 10x. Una scelta che però lascia qualche perplessità, soprattutto per la fotocamera ultra-wide da 8 MP, ritenuta sottotono per un progetto che ambisce alla perfezione.

Secondo le stime, un simile dispositivo ideato da Nothing avrebbe un costo di circa 1.800 dollari. Un progetto ambizioso, che avrebbe richiesto oltre 26 milioni di dollari di investimento tra ricerca e sviluppo.