OnePlus 15: display di nuova generazione con bordi ultrasottili e luminosità record

OnePlus 15 continua a far parlare di sé, soprattutto ora che il colosso ha diffuso le prime informazioni reali sul prossimo flagship. A quanto pare tutte le energie del brand si concentreranno su un display dalle grandissime performance.

Curiosamente, tra i dettagli condivisi da OnePlus non compare la diagonale esatta del pannello, che secondo le ultime voci dovrebbe essere di circa 6,78 pollici. Tutto il resto, però, è stato reso noto e lascia intendere un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente.

Un pannello con bordi simmetrici e materiale X3

Lo schermo di OnePlus 15 sarà caratterizzato da bordi ultra sottili da soli 1,15 mm, identici su tutti i lati. Una scelta progettuale che, secondo l’azienda, migliorerà la sensazione di immersività e garantirà una luminosità uniforme lungo tutto il perimetro del display.

Il nuovo materiale luminescente X3, sviluppato in collaborazione con BOE, promette di aumentare la resa visiva e la resistenza del pannello. I dati diffusi da OnePlus parlano di un +13% di luminosità in modalità HBM, +11,8% nella precisione cromatica, -10% nei consumi energetici e una durata maggiore del 30% rispetto alla serie precedente. Tutto questo è stato reso possibile grazie a una linea di produzione dedicata di fascia alta, realizzata appositamente per il nuovo display.

A bordo debutta anche il chip Display P3, progettato da Oppo, capace di ridurre il tempo di carica della riga di pixel a 1,3 microsecondi, il doppio della velocità media del settore. Il risultato è una risposta più rapida e una luminosità stabile anche con refresh rate elevati.

Il primo smartphone con luminosità minima di 1 nit

OnePlus 15 sarà il primo dispositivo Android a offrire una luminosità minima hardware reale di 1 nit, garantendo un comfort visivo superiore nelle situazioni di scarsa illuminazione. Il pannello, co-sviluppato con BOE, è uno OLED da 165 Hz di terza generazione ed è certificato TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold, a conferma della sua attenzione alla salute visiva.

Il display nasce nella Display Science Production Line di Oppo, un processo complesso che include 121 fasi di lavorazione e 39 algoritmi di ottimizzazione dedicati alla resa cromatica e alla precisione visiva. A completare il quadro, arriva il nuovo sistema hardware Gaming Tri-Core, pensato per migliorare la stabilità della rete e ridurre la latenza durante le sessioni di gioco.

Con queste premesse, OnePlus 15 si prepara a diventare uno dei punti di riferimento per chi cerca uno smartphone con un display davvero all’avanguardia, capace di unire fluidità, fedeltà cromatica e comfort visivo in un unico pacchetto.