Ad
NewsTelefonia

OnePlus 15: display di nuova generazione con bordi ultrasottili e luminosità record

OnePlus 15 porta un display di nuova generazione con bordi da 1,15 mm, luminosità minima di 1 nit e chip Display P3, sviluppato con BOE e certificato TÜV Rheinland

scritto da Felice Galluccio
OnePlus 15: display di nuova generazione con bordi ultrasottili e luminosità record

OnePlus 15 continua a far parlare di sé, soprattutto ora che il colosso ha diffuso le prime informazioni reali sul prossimo flagship. A quanto pare tutte le energie del brand si concentreranno su un display dalle grandissime performance.

Curiosamente, tra i dettagli condivisi da OnePlus non compare la diagonale esatta del pannello, che secondo le ultime voci dovrebbe essere di circa 6,78 pollici. Tutto il resto, però, è stato reso noto e lascia intendere un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente.

Un pannello con bordi simmetrici e materiale X3

Lo schermo di OnePlus 15 sarà caratterizzato da bordi ultra sottili da soli 1,15 mm, identici su tutti i lati. Una scelta progettuale che, secondo l’azienda, migliorerà la sensazione di immersività e garantirà una luminosità uniforme lungo tutto il perimetro del display.

Il nuovo materiale luminescente X3, sviluppato in collaborazione con BOE, promette di aumentare la resa visiva e la resistenza del pannello. I dati diffusi da OnePlus parlano di un +13% di luminosità in modalità HBM, +11,8% nella precisione cromatica, -10% nei consumi energetici e una durata maggiore del 30% rispetto alla serie precedente. Tutto questo è stato reso possibile grazie a una linea di produzione dedicata di fascia alta, realizzata appositamente per il nuovo display.

A bordo debutta anche il chip Display P3, progettato da Oppo, capace di ridurre il tempo di carica della riga di pixel a 1,3 microsecondi, il doppio della velocità media del settore. Il risultato è una risposta più rapida e una luminosità stabile anche con refresh rate elevati.

Il primo smartphone con luminosità minima di 1 nit

OnePlus 15 sarà il primo dispositivo Android a offrire una luminosità minima hardware reale di 1 nit, garantendo un comfort visivo superiore nelle situazioni di scarsa illuminazione. Il pannello, co-sviluppato con BOE, è uno OLED da 165 Hz di terza generazione ed è certificato TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold, a conferma della sua attenzione alla salute visiva.

Il display nasce nella Display Science Production Line di Oppo, un processo complesso che include 121 fasi di lavorazione e 39 algoritmi di ottimizzazione dedicati alla resa cromatica e alla precisione visiva. A completare il quadro, arriva il nuovo sistema hardware Gaming Tri-Core, pensato per migliorare la stabilità della rete e ridurre la latenza durante le sessioni di gioco.

Con queste premesse, OnePlus 15 si prepara a diventare uno dei punti di riferimento per chi cerca uno smartphone con un display davvero all’avanguardia, capace di unire fluidità, fedeltà cromatica e comfort visivo in un unico pacchetto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!