Amazon FOLLE: sconto di 200 euro sul Samsung Galaxy Z Flip7

Amazon fa un regalo incredibile a tutti gli utenti, in questi giorni ha deciso di mettere a disposizione uno sconto più unico che raro, applicato direttamente sul Samsung Galaxy Z Flip7, uno smartphone, o meglio un flip-phone, di altissima qualità, che oggi viene a costare circa 200 euro in meno rispetto al listino iniziale.

Lo smartphone, disponibile sul mercato da pochissimi mesi, parte con dimensioni tutt’altro che elevate, difatti ha uno spessore di soli 6,5 mm (quando aperto) e 166,7 x 75,2 millimetri, mantenendo allo stesso tempo un peso di circa 188 grammi. Il processore è il Samsung Exynos 2500, octa-core che si appoggia a una frequenza di clock massima di 3,3GHz, passando anche per GPU Xclipse 950, oltre a 12GB di RAM e tanta memoria interna (che può raggiungere un massimo di 512GB, ma non espandibile).

Il display interno è da 6,9 pollici di diagonale, presenta una risoluzione di 1080 x 2520 pixel, è un Dynamic AMOLED 2X con 420 ppi, refresh rate a 120Hz, passando anche per 16 milioni di colori. Per quanto riguarda il pannello esterno, invece, ecco arrivare un componente da 4,1 pollici di diagonale, un buon Super AMOLED con risoluzione di 948 x 1048 pixel.

Amazon, nuove offerte anche sul Samsung Galaxy Z Flip7

La promozione che oggi gli utenti possono effettivamente cogliere al volo coinvolge il Samsung Galaxy Z Flip7, nella sua variante da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, raggiungendo comunque una spesa finale che si aggira attorno ai 1199 euro, contro i 1399 euro previsti in origine di listino. Ordinatelo subito collegandovi a questo link.

Al momento attuale potete scegliere tra tre colorazioni differenti, nel nostro caso vi abbiamo linkato la Blue Shadow, ma nulla vi impedisce di mettere le mani anche sulle altre, entrambe in vendita allo stesso identico prezzo.