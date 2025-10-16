Ad
Intelligenza ArtificialeNewsScienza e Tecnologia

OpenAI si prepara a nuovi accordi? Ecco quanto emerso

Dopo i recenti accordi con Nvidia, AMD e Oracle sembra che OpenAI sia pronta a nuove partnership. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
OpenAI

Il panorama dell’intelligenza artificiale continua a essere segnato da operazioni finanziarie e industriali senza precedenti. Nel dettaglio, OpenAI sta intensificando la sua espansione infrastrutturale attraverso una serie di partnership. Le quali ridefiniscono il modo in cui le aziende tecnologiche collaborano con i fornitori di chip e servizi cloud. Dopo gli accordi annunciati con Nvidia, AMD, Oracle e SoftBank, la società guidata da Sam Altman non sembra intenzionata a rallentare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, nuove intese potrebbero essere annunciate nei prossimi mesi. Le partnership assumono strutture complesse. Nel caso di AMD, OpenAI riceverà fino al 10% delle azioni della società nel corso di più anni. Legando direttamente l’utilizzo delle GPU AI future allo sviluppo tecnologico condiviso.

OpenAI: ecco i dettagli delle varie collaborazioni

Con Nvidia, invece, l’azienda fondata da Huang ha scelto di investire direttamente nell’azienda di Altman. Segnando la prima vendita diretta di hardware e infrastrutture dopo anni di fornitura tramite partner terzi come Microsoft Azure e Oracle OCI. L’obiettivo dichiarato è preparare OpenAI a diventare un hyperscaler indipendente, pur riconoscendo che i costi complessivi per gestire data center dedicati all’AI restano imponenti. Ovvero stimati tra 50 e 60 miliardi di dollari per gigawatt.

Il progetto Stargate, realizzato negli Stati Uniti con Oracle e SoftBank, prevede strutture per 10 gigawatt e un investimento complessivo di 500 miliardi di dollari. A cui si aggiunge un contratto cloud da 300 miliardi con Oracle. Gli accordi con Nvidia e AMD coprono ulteriori 16 gigawatt, mentre il piano Stargate UK punta a rafforzare la presenza nel Regno Unito. Secondo stime di Bloomberg, il valore totale delle intese firmate quest’anno si avvicina a 1.000 miliardi di dollari.

Tale strategia evidenzia un cambiamento di paradigma nella costruzione delle infrastrutture tecnologiche. Le alleanze non sono più solo contratti di fornitura, ma strumenti di investimento e partecipazione reciproca. Guardando al futuro, OpenAI sembra pronta a consolidare la propria rete industriale e a definire nuovi standard nel settore.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.