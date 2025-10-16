Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Truffe telefoniche, allarme per le chiamate mute che clonano la voce

Una nuova frontiera delle truffe telefoniche starebbe prendendo di mira diversi utenti, ora bisogna fare molta attenzione per evitare problemi

scritto da Felice Galluccio
Truffe telefoniche, allarme per le chiamate mute che clonano la voce

Le chiamate mute sono tornate a tormentare gli utenti italiani, ma stavolta con un rischio molto più grave. Nel 2025 si sta diffondendo una nuova forma di vishing — il phishing vocale — che sfrutta l’intelligenza artificiale per clonare la voce delle vittime. Basta rispondere a una chiamata apparentemente silenziosa: quei pochi secondi di audio registrati sono sufficienti ai truffatori per ricreare digitalmente il timbro e le inflessioni vocali di una persona, rendendo poi il raggiro quasi impossibile da riconoscere.

Una volta ottenuto il campione vocale, i criminali simulano la voce della vittima per contattare amici o familiari, inscenando emergenze improvvise — un incidente, una richiesta di aiuto o di denaro urgente — con l’obiettivo di ottenere soldi in tempi rapidi. Spesso ricorrono anche allo spoofing, una tecnica che falsifica il numero di telefono in uscita: sullo schermo può comparire un contatto noto o addirittura un numero ufficiale, rendendo la truffa ancora più credibile.

Come difendersi dal nuovo vishing

La prima regola resta la più semplice: non fidarsi delle apparenze. In caso di chiamate sospette, mai rispondere d’impulso con “sì”, né richiamare numeri sconosciuti o provenienti dall’estero. Davanti a qualsiasi richiesta urgente di denaro, occorre sempre verificare l’identità della persona attraverso un altro canale: un messaggio, una videochiamata o una parola segreta concordata in famiglia possono fare la differenza.

Dal punto di vista tecnico, è utile limitare la diffusione della propria voce online, ad esempio evitando di pubblicare messaggi audio o video personali sui social. È consigliato inoltre attivare filtri antispam e servizi di blocco automatico delle chiamate sospette.

A tal proposito, l’AGCOM ha introdotto un sistema di blocco obbligatorio per le chiamate con numeri falsificati, in vigore dal 19 agosto 2025 e destinato a rafforzarsi ulteriormente dal 19 novembre. Una misura pensata proprio per contrastare queste nuove forme di truffa. Si tratta di un fenomeno in aumento, tenete alta l’attenzione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!