Apple lancia il nuovo iPad Pro con chip M5

Apple ha ufficialmente svelato il nuovo iPad Pro dotato del chip M5, che segna un salto generazionale importante per il tablet professionale dell’azienda. Con miglioramenti nelle prestazioni AI, nella grafica e nella connettività, questo modello punta a ridefinire cosa può fare un iPad nel mondo creativo e produttivo.

Il cuore del dispositivo: chip M5 con intelligenza integrata

Il chip M5 introduce un’architettura evoluta, con una GPU di nuova generazione che incorpora un acceleratore neurale in ogni core. Questo gli consente di gestire operazioni intelligenti direttamente sul dispositivo con prestazioni AI fino a 3,5 volte superiori rispetto alla generazione che lo precede. Dal punto di vista grafico, il miglioramento rispetto al chip M1 è ancora più notevole se pensiamo che Apple afferma la potenzia sia fino a 5,6 volte più veloce. In sostanza, il dispositivo è progettato per compiti che richiedono calcoli complessi, come generazione di immagini, upscaling video con AI, modellazione 3D e applicazioni avanzate di tipo creativo.

Connettività di nuova generazione: N1 e modem C1X

Oltre al chip principale, iPad Pro introduce anche altri componenti di rete all’avanguardia. Il nuovo chip N1 abilita il supporto per Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e il protocollo Thread, migliorando le prestazioni wireless e la connettività domestica. I modelli con connettività cellulare adottano il modem C1X, che offre velocità fino al 50% superiori rispetto al modello precedente e una migliore efficienza energetica, rendendo l’uso del 5G più performante anche in mobilità.

Design, display e memory boost

iPad Pro con M5 è disponibile in due formati, da 11 e da 13 pollici, nei colori nero siderale e argento. Il dispositivo mantiene un profilo sottile di soli 5,3 mm per il modello da 11″ e 5,1 mm per il 13″. Il display è un Ultra Retina XDR OLED con supporto HDR, ProMotion e luminosità di picco di 1.600 nit. È disponibile anche un’opzione con vetro a nanotexture per ridurre i riflessi in ambienti difficili. Sul fronte memoria, i modelli base partono già con 12 GB di memoria unificata, mentre i tagli superiori offrono 16 GB.

Autonomia, velocità e multitasking

iPad Pro supporta la ricarica rapida, collegando un alimentatore USB-C ad alto voltaggio (es. 70 W) è possibile raggiungere il 50% in circa 30 minuti. Grazie alla memoria più veloce e all’architettura interna rivista, anche task pesanti come editing video, rendering 3D o elaborazioni AI diventano più reattivi. iPadOS 26 introduce, inoltre, un sistema di gestione delle finestre potenziato, nuove modalità di navigazione, app migliorate come File e Anteprima, e funzioni intelligenti integrate a livello di sistema.

Monitor esterni, accessori e sostenibilità

Il nuovo iPad Pro supporta monitor esterni fino a 120 Hz, con sincronizzazione adattiva per ridurre latenza nei giochi o nei flussi professionali. Per gli accessori, restano compatibili Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C e la Magic Keyboard (ora anche per il modello da 13″). Sul fronte ambiente, il dispositivo è costruito con il 30% di materiali riciclati: alluminio, terre rare e cobalto riciclati. La filiera energetica utilizza almeno il 55% di energia rinnovabile. Ultimo non per importanza: anche l’imballaggio è completamente riciclabile.

Prezzi e disponibilità

Si può già prenotare il nuovo iPad Pro con M5, e le consegne inizieranno dal 22 ottobre.

iPad Pro 11″ parte da €1.119 (solo Wi-Fi) e €1.369 (Wi-Fi + Dati Cellulare)

iPad Pro 13″ parte da €1.469 (solo Wi-Fi) e €1.719 (Wi-Fi + Dati Cellulare)

Gli accessori hanno anch’essi prezzi ufficiali: la Magic Keyboard per 11″ a €349, per 13″ a €399; Apple Pencil Pro a €149; Apple Pencil USB-C a €89. Ricordiamo gli sconti previsti con il pacchetto Education.