OPPO Find X9 Series: il debutto mondiale che rivoluziona la fotografia mobile

OPPO annuncia il lancio mondiale della serie Find X9, dopo il successo ottenuto in Cina. L’evento ufficiale si terrà a Barcellona il 28 ottobre 2025. Qui i modelli Find X9 e FindX9 Pro saranno protagonisti di un debutto pensato per rivoluzionare gli standard della fotografia mobile. Con questa nuova generazione, OPPO mira a unire design, potenza e IA in un unico dispositivo, offrendo un’esperienza visiva e d’uso senza precedenti. Come dichiarato da Pete Lau, Chief Product Officer dell’azienda, la serie Find X9 “rappresenta un passo avanti importante nella fotografia computazionale”. Ciò grazie alla collaborazione con Hasselblad e al nuovo sistema-Hasselblad Master Camera System, supportato dal motore d’immagine proprietario LUMO Image Engine.

OPPO unisce innovazione, autonomia e creatività con Find X9 e Find X9 Pro

Il modello Pro introduce un teleobiettivo Hasselblad da 200MP, co-progettato per garantire colori naturali, nitidezza e dettagli impeccabili. Entrambi i modelli offrono registrazione video 4K a 120fps in Dolby Vision e supportano il formato LOG con profilo ACES, una funzione pensata per chi lavora nel mondo della produzione audiovisiva. L’attenzione di OPPO però non si limita solo alla fotografia. Infatti anche il design è stato completamente rinnovato. Il Find X9 presenta uno schermo da 6,59”, mentre il FindX9 Pro adotta un display immersivo da 6,78”, entrambi con cornici simmetriche ultrasottili e una finitura opaca che migliora la presa e la resistenza alle impronte.

La nuova serie OPPO è alimentata dal processore MediaTek Dimensity 9500 a 3nm, che assicura prestazioni fluide e una gestione termica efficiente. La batteria al silicio-carbonio di terza generazione garantisce fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. Nello specifico parliamo di 7.025mAh per Find X9 e 7.500mAh per FindX9 Pro. A completare l’esperienza c’è ColorOS 16, che introduce il Luminous Rendering Engine e nuove funzioni IA. Tra queste vi è l’AI Portrait Glow, pensate per rendere più naturali i volti e migliorare la resa visiva in ogni contesto. In più, la serie offre una connessione intelligente con PC, Mac e altri dispositivi, rafforzando l’ecosistema di OPPO. In collaborazione con Discovery Channel, l’azienda lancia la campagna “Every Culture Finds Its Stage”, un invito a raccontare il mondo attraverso la lente della nuova fotocamera Hasselblad. La disponibilità globale partirà il 28 ottobre 2025, con promozioni speciali su OPPO Store. Qui si potrà godere di 100€ di sconto e OPPO Care Plus per Find X9 Pro, 50€ per Find X9.