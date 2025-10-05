iPadOS 26, bug sull’iPad mini: la tastiera flottante diventa inutilizzabile

Il debutto di iPadOS 26 continua a portare con sé diversi intoppi. Dopo le prime segnalazioni su AirDrop e sui cali di prestazioni con macOS Tahoe, ora emerge un bug che colpisce in particolare l’iPad mini di settima generazione. Secondo le testimonianze raccolte, la tastiera flottante risulta praticamente inutilizzabile in alcune applicazioni, con un comportamento anomalo che rende impossibile scrivere.

La tastiera che “balla” su iPad, gli utenti non ci stanno

Il problema si manifesta in modo evidente in app come l’App Store, dove la tastiera flottante comincia a “tremare” senza sosta, impedendo di digitare correttamente. Non tutte le applicazioni sono colpite, ma laddove il bug si presenta la scrittura diventa frustrante.

Non si tratta dell’unico malfunzionamento legato alla tastiera. Alcune azioni di uso comune, come la pressione prolungata del tasto “.” per richiamare le estensioni rapide dei siti web (ad esempio .com o .net), non funzionano: invece di mostrare le opzioni, la tastiera ingrandisce l’interfaccia, bloccando la selezione.

Problemi diffusi anche su altri dispositivi

Questo bug si aggiunge a un quadro più ampio di criticità riscontrate dopo l’ultimo aggiornamento. Tra i problemi più gravi segnalati dagli utenti e dai tester figura l’impossibilità di utilizzare AirDrop tra un iPhone 17 e un MacBook, un difetto particolarmente penalizzante per chi trasferisce grandi quantità di file.

Anche i MacBook aggiornati a macOS Tahoe non sembrano esenti da difficoltà: rallentamenti improvvisi e ventole sempre attive persino con il solo browser aperto sono tra le anomalie riportate più di frequente, con gli Air che mostrano cali prestazionali evidenti.

iPadOS 26 va corretto: gli utenti attendono

Il bug sulla tastiera flottante dell’iPad mini si aggiunge a una serie di problemi che stanno accompagnando il rollout di iOS e iPadOS 26. La speranza è che Apple riesca a intervenire con un fix rapido, così da restituire stabilità e usabilità a dispositivi che dovrebbero garantire un’esperienza fluida fin dal primo giorno.