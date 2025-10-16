Addio a Spotify sui Bose SoundTouch: dal 2026 stop ai servizi cloud

Brutta notizia per gli appassionati di musica in streaming. Dal 18 febbraio 2026, gli altoparlanti Bose SoundTouch non potranno più accedere a Spotify e agli altri servizi musicali integrati. L’azienda americana ha annunciato la chiusura definitiva della piattaforma cloud. Una funzione che per oltre 10 anni ha gestito la linea-SoundTouch. Insomma, niente più multi-room, controllo remoto tramite app e nessun accesso diretto ai servizi online.

In una nota ufficiale, Bose ha spiegato che la decisione è dovuta all’obsolescenza tecnica dell’infrastruttura cloud. Ciò significa che non sarà più possibile gestire gli speaker da smartphone o tablet, né collegarli ai servizi musicali come Spotify, Deezer o TuneIn. Rimarranno però operative le connessioni Bluetooth, AUX e HDMI, dove presenti, consentendo di ascoltare musica da device esterni o file locali.

Spotify e Bose, la fine di un’epoca: cosa cambia per chi ha un SoundTouch

La gamma SoundTouch, introdotta nel 2013, aveva reso Bose un riferimento nel settore dell’audio connesso. Questo aveva permesso di riprodurre musica da Spotify e altri servizi direttamente tramite Wi-Fi e di sincronizzare più speaker in tutta la casa. Ora quella visione si spegne. I modelli SoundTouch 10, 20 e 30 Series III continueranno a funzionare solo in parte, potendo riprodurre musica via Bluetooth o ingresso AUX. Invece, i sistemi home theater come Lifestyle 650, SoundTouch130 e 300 Soundbar manterranno gli ingressi ottici e HDMI. Bose però, non garantisce la stabilità futura di queste funzioni.

La reazione degli utenti non si è fatta attendere. Sui forum e sui social, molti possessori lamentano di aver perso Spotify e le funzioni cloud su dispositivi pagati centinaia di euro, considerandola una “disconnessione forzata” di prodotti ancora perfettamente funzionanti. La scelta di Bose, pur giustificata da motivi tecnici, solleva un tema importante, la dipendenza delle funzioni smart dai servizi cloud. Quando un’azienda decide di spegnere i server, anche dispositivi di fascia alta rischiano di diventare semplici casse Bluetooth.