S26 Ultra: possibile colorazione ispirata proprio ad iPhone 17 Pro

Negli ultimi mesi il colosso della telefonia Apple ha sorpreso tutti con il lancio dei nuovi iPhone 17 caratterizzato dalla presenza di un modello Pro dalla colorazione arancione brillante, Apple da sempre non è nuova a tentativi di lancio di colori decisamente fuori dal comune, basti pensare ad esempio, al rosso decisamente intenso di iPhone 13 o ai colori pastello della linea 15 base.

A quanto pare, però Apple non sarà l’unica a buttarsi nel lancio di un colore così sgargiante, recenti voci di corridoio trapelate sul web sottoforma di un’immagine leak, parlano di un possibile Galaxy S26 Ultra, i cui colore si ispira in modo abbastanza evidente proprio all’arancione di iPhone 17 pro, l’immagine in questione infatti raffigura i prossimi smartphone di gamma di Samsung tra cui spicca quest’ultimo.

La foto

Un utente reddito sul proprio profilo ha pubblicato quest’immagine che inquadra tre modelli del prossimo dispositivo di fascia alta e al centro abbiamo per l’appunto un modello che incarna perfettamente l’arancione che abbiamo già visto su iPhone 17 Pro e Pro Max, gli altri due invece mostrano una colorazione tendente al dorato champagne e all’argento, al momento ovviamente è impossibile specificare se queste immagini sono realmente affidabili o se si tratta di uno scherzo un po’ provocatorio nei confronti di Samsung, ciò che è certo è che l’azienda coreana non è nuova al lancio di smartphone arancioni, sebbene in passato abbia utilizzato questa colorazione in tonalità leggermente più chiare, di conseguenza tutto ciò che possiamo fare è aspettare magari delle indiscrezioni in arrivo direttamente da fonti più affidabili o da Samsung stessa.

Quindi allo stato attuale, queste restano voci di corridoio infondate che potrebbero rivelarsi completamente sbagliate, certamente non è un mistero che le varie società tra loro prendano ispirazione l’una dall’altra, è lecito però pensare che un colore così simile a quello di iPhone potrebbe non sembrare una semplice ispirazione e dunque Samsung potrebbe realmente non prendere in considerazione l’idea.