Intel Panther Lake: nuovi dettagli sui prossimi chip per laptop

Dopo un periodo di incertezza e riorganizzazione, Intel prepara il terreno per il suo ritorno . La nuova generazione di processori Panther Lake, destinata ai laptop e attesa per la prima metà del 2026, rappresenta un banco di prova cruciale per la strategia industriale dell’azienda. La quale è decisa a riaffermare la propria centralità nel mercato globale dei semiconduttori. Ora l’azienda punta tutto sul nuovo nodo produttivo 18A, equivalente a una classe di 1,8 nanometri. È la prima volta che Intel adotta tale tecnologia nei propri chip commerciali. Un passo avanti che segna il tentativo di coniugare efficienza energetica e potenza computazionale. La produzione è già partita nelle sue fonderie interne, ma l’azienda continuerà a esternalizzare la Platform Controller Tile, confermando un approccio produttivo misto.

Intel Panther Lake: ecco cosa sappiamo sul nuovo chip

Le nuove soluzioni arriveranno in tre configurazioni principali. La prima con 8 core CPU e 4 core GPU, una seconda con 16 core CPU e 4 core GPU. Infine, la terza, più performante, con 16 core CPU e 12 core GPU, dotata anche di unità dedicate al ray tracing. Quest’ultima versione potrebbe essere destinata anche alle console portatili da gaming, un mercato in rapida crescita. Intel descrive la nuova architettura come una sintesi tra l’efficienza dei chip Lunar Lake e la potenza degli Arrow Lake-H. Pur abbandonando l’integrazione diretta della memoria nel die, una scelta dettata da costi troppo elevati, l’azienda prevede comunque un miglioramento dell’autonomia del 10% rispetto alla generazione precedente. Ciò grazie a un’ottimizzazione dei flussi energetici e delle componenti interne.

Riguardo le prestazioni, Intel stima un incremento del 50% nelle operazioni multi-threading a parità di consumo rispetto a Lunar Lake. Mentre a parità di prestazioni il consumo dovrebbe scendere del 30% rispetto ai chip Arrow Lake-H. Anche la sezione grafica promette un salto analogo, con un aumento del 50% delle prestazioni GPU. Gran parte del merito spetterà ai nuovi E-Core Darkmont, affiancati ai P-Core Cougar Cove, che gestiranno in modo dinamico il carico di lavoro. Il tutto ottimizzando i consumi e liberando risorse per la GPU nei momenti di maggiore richiesta.

Il debutto di Panther Lake non rappresenta soltanto una nuova linea di prodotti, ma il tentativo di ridefinire l’immagine di Intel in una fase in cui la competizione con AMD e i chip ARM è sempre più serrata. La riuscita di tale progetto dirà molto sul futuro del colosso.