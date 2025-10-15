TXGAIN, il supercomputer del MIT che rivoluziona i confini dell’AI

Nel cuore del Massachusetts, all’interno del Lincoln Laboratory Supercomputing Center del MIT, è nato un colosso del calcolo. Si chiama TXGAIN ed è il nuovo supercomputer progettato per spingere l’@ e la ricerca scientifica oltre i limiti attuali. Con una potenza di 2 quintilioni di operazioni AI al secondo, il sistema entra di diritto nella prestigiosa classifica TOP500 dei supercomputer più avanzati al mondo. Si distingue così come il più potente mai costruito da un’università statunitense.

TXGAIN nasce come infrastruttura dedicata alla Generative AI. Le sue applicazioni però spaziano ormai in molteplici campi, dalla fisica teorica alla biotecnologia, fino all’analisi di dati su scala planetaria.

Potenza verde e ricerca federale: il doppio volto di TXGAIN

A differenza dei sistemi di deep learning tradizionali, concepiti per riconoscere schemi o classificare informazioni, TXGAIN è progettato per generare contenuti e simulazioni. La sua architettura avanzata consente di modellare fenomeni complessi, come le previsioni meteorologiche ad alta precisione, l’analisi delle segnature radar o l’individuazione di anomalie nel traffico di rete. Nel campo delle biotecnologie, il supercomputer sta già permettendo ai ricercatori di studiare interazioni proteiche mai simulate prima, con potenziali ricadute nella creazione di nuovi farmaci e materiali intelligenti.

Dietro le sue prestazioni straordinarie si nasconde anche una visione sostenibile. TXGAIN è alimentato da oltre 600 GPU NVIDIA ottimizzate per l’IA. Ma l’intero sistema è ospitato in un data center di Holyoke, alimentato da fonti rinnovabili e dotato di un sistema di raffreddamento a basso consumo energetico. L’obiettivo del MIT ? Dimostrare che anche il supercalcolo può essere efficiente e rispettoso dell’ambiente, riducendo l’impatto ecologico senza sacrificare le prestazioni. Gli ingegneri del laboratorio stanno anche sviluppando algoritmi in grado di regolare in tempo reale l’uso energetico, ottimizzando il rapporto tra potenza e sostenibilità.

Il supercomputer sarà al centro di collaborazioni con enti pubblici e agenzie federali, tra cui il Department of the Air Force–MIT AI Accelerator, che applica l’AI a settori strategici come l’aerospazio e la difesa. Migliaia di ricercatori potranno sfruttare la potenza di TXGAIN per addestrare modelli di AI, simulare missioni di volo e analizzare dati satellitari complessi.