mercoledì, Ottobre 15, 2025
Samsung presenta ISOCELL HP5: il nuovo sensore da 200 MP più compatto e luminoso di sempre

Samsung presenta ISOCELL HP5, sensore da 200 MP con pixel da 0,5 µm, tecnologia FDTI e supporto 8K. Più compatto, più luminoso e pronto a rivoluzionare la fotografia mobile.

scritto da Manuel De Pandis
Samsung ISOCELL HP5

Samsung ha presentato in sordina il suo nuovo sensore fotografico ISOCELL HP5 da 200 megapixel, un’evoluzione attesa da tempo e destinata a equipaggiare i futuri smartphone top di gamma del 2026. Il debutto è avvenuto senza annunci ufficiali, ma con l’aggiunta della scheda tecnica sul sito della divisione fotografica del colosso coreano — un chiaro segnale che la produzione è già pronta e che i primi dispositivi compatibili non tarderanno ad arrivare. Tra i candidati principali c’è il Realme GT 8 Pro, già avvistato con questo sensore nelle prime certificazioni.

Un sensore da 200 MP compatto ma incredibilmente luminoso

Il nuovo ISOCELL HP5 rappresenta una sintesi di miniaturizzazione e qualità ottica. Samsung è riuscita a ridurre ulteriormente le dimensioni del sensore rispetto ai predecessori senza sacrificare la capacità di catturare luce. Con un formato ottico da 1/1,56” e pixel da soli 0,5 µm, HP5 è il sensore da 200 MP più compatto mai prodotto, ma al tempo stesso promette immagini più luminose e dettagliate.

Il segreto sta in una combinazione di tecnologie avanzate. Samsung cita la Front Deep Trench Isolation (FDTI) e il Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), due soluzioni che aumentano la Full Well Capacity (FWC) — la quantità massima di carica elettrica che un pixel può accumulare — permettendo così di catturare più luce in ogni singolo scatto. A completare il quadro, la tecnologia DCC (DTI Center Cut) ottimizza il guadagno di conversione, migliorando la resa cromatica e il contrasto anche in condizioni di illuminazione complessa.

Precisione ottica e nuova microlente

Un’altra innovazione importante è la microlente di nuova generazione, progettata per convogliare la luce in modo più efficiente verso ogni pixel. Samsung afferma che questa lente riduce i fenomeni di scattering e rifrazione interna, due problemi che possono compromettere la nitidezza e la fedeltà cromatica. Il sensore include inoltre una struttura isolante DTI ad alta sensibilità, che minimizza le interferenze tra i pixel e previene la dispersione luminosa. Il risultato, secondo i dati preliminari, è una resa più pulita, uniforme e bilanciata anche nelle zone d’ombra.

Prestazioni video e capacità HDR

Come ci si aspetta da un sensore top di gamma, l’ISOCELL HP5 supporta registrazione video in 8K a 30 fps e output a 10 bit di profondità colore, garantendo una gamma tonale più ampia e gradazioni più morbide. Il sensore implementa inoltre una modalità in-sensor zoom 2x che mantiene il binning attivo (2×2 invece di 4×4), assicurando ingrandimenti digitali senza perdita significativa di qualità.

