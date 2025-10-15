Samsung presenta ISOCELL HP5: il nuovo sensore da 200 MP più compatto e luminoso di sempre

Samsung ISOCELL HP5

Samsung ha presentato in sordina il suo nuovo sensore fotografico ISOCELL HP5 da 200 megapixel, un’evoluzione attesa da tempo e destinata a equipaggiare i futuri smartphone top di gamma del 2026. Il debutto è avvenuto senza annunci ufficiali, ma con l’aggiunta della scheda tecnica sul sito della divisione fotografica del colosso coreano — un chiaro segnale che la produzione è già pronta e che i primi dispositivi compatibili non tarderanno ad arrivare. Tra i candidati principali c’è il Realme GT 8 Pro, già avvistato con questo sensore nelle prime certificazioni.

Un sensore da 200 MP compatto ma incredibilmente luminoso

Il nuovo ISOCELL HP5 rappresenta una sintesi di miniaturizzazione e qualità ottica. Samsung è riuscita a ridurre ulteriormente le dimensioni del sensore rispetto ai predecessori senza sacrificare la capacità di catturare luce. Con un formato ottico da 1/1,56” e pixel da soli 0,5 µm, HP5 è il sensore da 200 MP più compatto mai prodotto, ma al tempo stesso promette immagini più luminose e dettagliate.

Il segreto sta in una combinazione di tecnologie avanzate. Samsung cita la Front Deep Trench Isolation (FDTI) e il Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), due soluzioni che aumentano la Full Well Capacity (FWC) — la quantità massima di carica elettrica che un pixel può accumulare — permettendo così di catturare più luce in ogni singolo scatto. A completare il quadro, la tecnologia DCC (DTI Center Cut) ottimizza il guadagno di conversione, migliorando la resa cromatica e il contrasto anche in condizioni di illuminazione complessa.

Precisione ottica e nuova microlente

Un’altra innovazione importante è la microlente di nuova generazione, progettata per convogliare la luce in modo più efficiente verso ogni pixel. Samsung afferma che questa lente riduce i fenomeni di scattering e rifrazione interna, due problemi che possono compromettere la nitidezza e la fedeltà cromatica. Il sensore include inoltre una struttura isolante DTI ad alta sensibilità, che minimizza le interferenze tra i pixel e previene la dispersione luminosa. Il risultato, secondo i dati preliminari, è una resa più pulita, uniforme e bilanciata anche nelle zone d’ombra.

Prestazioni video e capacità HDR

Come ci si aspetta da un sensore top di gamma, l’ISOCELL HP5 supporta registrazione video in 8K a 30 fps e output a 10 bit di profondità colore, garantendo una gamma tonale più ampia e gradazioni più morbide. Il sensore implementa inoltre una modalità in-sensor zoom 2x che mantiene il binning attivo (2×2 invece di 4×4), assicurando ingrandimenti digitali senza perdita significativa di qualità.