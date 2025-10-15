Chrome per Android si prepara al salto verso il desktop: Google testa una vera esperienza PC

Chrome per Android

Google Chrome per Android si avvicina sempre più a un’esperienza “da computer”. Con un nuovo aggiornamento in fase di test, il browser di Google potrà riconoscere automaticamente quando è collegato a un display esterno e adattarsi di conseguenza, mostrando la versione desktop dei siti web senza richiedere interventi manuali da parte dell’utente. Si tratta di un cambiamento apparentemente piccolo, ma che in realtà segna un passo fondamentale nella trasformazione di Android in una piattaforma anche da scrivania.

Un problema noto che Google vuole risolvere

Chiunque abbia mai collegato il proprio smartphone Android a un monitor esterno sa bene quanto l’esperienza sia ancora limitata: anche con uno schermo grande, la maggior parte dei siti web continua a mostrare l’interfaccia mobile, con layout compatti e contenuti ristretti.

Il motivo sta nel cosiddetto user agent, la stringa di testo con cui un browser si presenta ai siti web. Finora, Chrome per Android si è sempre identificato come “mobile”, anche quando eseguito su uno schermo esterno, inducendo i siti a caricare le loro versioni ottimizzate per smartphone. Con la nuova funzione, invece, Chrome modificherà automaticamente il proprio comportamento, riconoscendo quando è in modalità “Desktop Mode” e richiedendo ai siti la versione desktop completa. Il risultato sarà un’esperienza più coerente, con layout e funzionalità identici a quelli di un computer vero e proprio.

La nuova Desktop Mode di Android

Il cambiamento si inserisce nella più ampia evoluzione di Android Desktop Mode, introdotta in via sperimentale con Android 16 QPR1. A differenza del semplice mirroring, la nuova modalità consente di aprire più applicazioni in finestre ridimensionabili, utilizzare mouse e tastiera e passare da un’app all’altra come su Windows o macOS.

Chrome, in questo contesto, è uno dei primi a beneficiare della transizione: il browser mostra una barra delle schede completa, pulsanti per minimizzare o chiudere le finestre e una disposizione dei menu che richiama fedelmente la versione desktop.

Il miglioramento è tangibile. Siti come YouTube o Reddit, ad esempio, vengono ora visualizzati con layout più ampi, pannelli laterali e strumenti di navigazione completi. Non più pagine “stirate” pensate per smartphone, ma vere interfacce da computer.