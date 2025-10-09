Samsung svela la funzione AI che trasformerà i Galaxy Watch in sentinelle cardiache

Samsung ha deciso di puntare sulla salvaguardia della salute. L’azienda sudcoreana sta infatti per introdurre una funzione per i Galaxy Watch, che utilizzerà l’intelligenza artificiale per riconoscere alcuni segni pericolosi.

Con lo smartwatch si sarà infatti in grado di rivelare in modo precoce i segni dell’insufficienza cardiaca.

L’insufficienza cardiaca è purtroppo una condizione medica molto seria. Il cuore non riesce più a pompare sangue in maniera efficace, e quindi lavorerà meno efficientemente del normale.

Si tratta di una delle principali cause di mortalità nel mondo. Ma si può riconosce tramite alcuni sintomi. Questi ultimi sono affaticamento e debolezza, fiato corto e battito cardiaco accelerato in modo anomalo.

Riconoscere i primi segni dell’insufficienza cardiaca può davvero salvare la vita. Ecco perché la nuova funzione sviluppata da Samsung è davvero importante.

Ecco la funzione AI che riconosce l’insufficienza cardiaca

La novità segnerà davvero un passo importante nella prevenzione dell’insufficienza cardiaca.

La nuova funzione ovviamente si basa sul raccoglimento e l’analisi dei dati forniti dai sensori del Galaxy Watch. Questi sono prevalentemente dati che riguardano il battito cardiaco.

Grazie alla collaborazione di Samsung con Medical AI, realtà che si occupa delle analisi degli elettrocardiogrammi. L’azienda è riuscita a sviluppare un algoritmo per valutare in tempo i primi segni di insufficienza cardiaca.

In particolare, gli smartwatch di Samsung saranno in grado di riconoscere la disfunzione sistolica ventricolare sinistra (LVSD).

Il riconoscimento di questo parametro è spesso difficile, e a volte risulta essere troppo tardi.

Ovviamente Samsung non vuole intendere di sostituire i propri dispositivi al parere di un medico competente. Ma è proprio quello di incoraggiare a chiedere un parere medico appropriato.

Samsung inoltre, non ha ancora annunciato una data precisa per il rilascio di questa importante funzione nelle linee dei Galaxy Watch. Tuttavia, vista l’importanza nell’ambito di salute e predizione, non dovrebbe tardare.