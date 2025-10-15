WhatsApp collega i profili Facebook: la nuova funzione di Meta

WhatsApp si prepara a fare un nuovo passo nell’integrazione dell’ecosistema Meta. Con l’ultimo aggiornamento in versione beta, l’app di introduce una funzione che permetterà di collegare il profilo Facebook direttamente al proprio account WhatsApp. Per ora la novità è disponibile soltanto per un gruppo ristretto di beta tester. Nelle prossime settimane però sarà estesa a tutti gli utenti Android e, successivamente, anche a quelli iOS.

WhatsApp e Facebook: tra identità digitale e controllo della privacy

L’obiettivo? Rendere più semplice la connessione tra le piattaforme Meta e migliorare l’esperienza di chi usa più servizi in contemporanea. Con questa opzione, ogni utente potrà aggiungere un link visibile al proprio profilo Facebook all’interno della scheda informativa di WhatsApp. Così facendo i contatti potranno riconoscerlo facilmente o raggiungerlo anche sull’altro social network. La novità è pensata soprattutto per chi utilizza WhatsApp in ambito lavorativo o per creator e professionisti che vogliono unificare la propria presenza digitale.

Una volta inserito, il link comparirà accanto alle informazioni del profilo WhatsApp, accompagnato da un’icona di Facebook che indicherà la connessione tra i due account. Questa icona può essere verificata tramite il Centro Account di Meta, che conferma l’associazione tra i profili, ma la verifica resta facoltativa. Oltre a rafforzare il legame tra le piattaforme Meta, la nuova funzione introduce un ulteriore livello di controllo sulla propria identità digitale. L’idea è quella di dare agli utenti la possibilità di decidere come e a chi mostrare il proprio collegamento con Facebook. Chi attiverà l’opzione potrà infatti scegliere se rendere il link visibile a tutti, solo ai contatti salvati o a persone specifiche, oppure mantenerlo completamente privato.

Gli esperti di WaBetaInfo spiegano che la funzione è pensata per aumentare la trasparenza nelle interazioni. In quanto vedere un profilo WhatsApp collegato a un account Facebook verificato offre un segnale in più di affidabilità, soprattutto nelle conversazioni con persone o aziende sconosciute. È importante ricordare però che verifica non garantisce al cento per cento l’autenticità del profilo, ma solo la corrispondenza tra due account appartenenti alla stessa persona.