GTA 6, cresce l’ipotesi di un nuovo rinvio

Il percorso di GTA 6 verso il mercato continua a essere tortuoso. Inizialmente previsto per il 2025, il titolo era già stato rinviato ufficialmente al 26 maggio 2026. Ora, nuove fughe di notizie mettono in discussione anche questa data, alimentando i timori dei fan. A lanciare l’allarme è stato Tom Henderson, giornalista noto per l’attendibilità delle sue anticipazioni legate al mondo dei videogame.

Durante un episodio di Insider Gaming Weekly, egli ha dichiarato di aver raccolto voci su un possibile ulteriore slittamento dell’uscita, questa volta a ottobre 2026.

GTA 6 tra rumor, dichiarazioni ufficiali e attese da record

Henderson ha specificato che si tratta di informazioni ancora prive di conferme ufficiali. Ad ogni modo, la sola ipotesi ha avuto un forte impatto sulla community, ormai abituata a continui cambi di programma. La situazione ricorda quanto avvenuto mesi fa, quando Take-Two aveva più volte negato l’ipotesi di rinvii per GTA 6, salvo poi ufficializzare il ritardo di un anno.

Le parole di Henderson non sono condivise da tutti. Lo youtuber Luke Stephens, citando una fonte “di alto livello”, ha riferito che Rockstar Games resta fiduciosa nel rispettare la data di maggio 2026. Anche Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha ribadito in diverse occasioni la fiducia nei tempi di sviluppo. La parola “fiducia”, però, non equivale a “certezza”: e i fan lo sanno bene.

Rockstar ha costruito la sua fama anche grazie alla cura maniacale dei dettagli, e i rinvii fanno parte della sua storia. Meglio aspettare qualche mese in più, insomma, piuttosto che rischiare un lancio problematico. Ma a otto mesi dalla data fissata, non è da escludere che il piano definitivo non sia ancora scritto. Quel che appare sicuro è che GTA 6 avrà un impatto senza precedenti. Gli analisti prevedono incassi superiori a 7 miliardi di dollari solo nei primi due mesi dal lancio. Una cifra che consoliderebbe il titolo come un evento storico, indipendentemente da quando arriverà sugli scaffali.