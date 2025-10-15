Apple Vision Pro arriva con chip M5: è più potente, comodo e immersivo

Ad
Apple rinnova Vision Pro con chip M5, maggiore potenza grafica, fascia Dual Knit Band e visionOS 26 con nuove funzioni immersive, a partire da 3.499 dollari

Apple ha presentato la nuova generazione di Vision Pro, il visore di realtà mista che ora integra il chip M5, offrendo un netto passo avanti in termini di prestazioni, fluidità e comfort. L’aggiornamento introduce miglioramenti hardware, una nuova fascia più ergonomica e il sistema operativo visionOS 26, con funzioni inedite per la produttività e l’intrattenimento.

Il chip Apple M5, realizzato con processo a 3 nanometri, dispone di CPU a 10 core e GPU di nuova generazione, capace di gestire il ray tracing in tempo reale e incrementare la resa visiva fino al 10% di pixel in più rispetto al modello precedente. L’esperienza risulta più nitida e realistica, con testi meglio definiti sui pannelli micro-OLED. La frequenza di aggiornamento sale a 120 Hz, migliorando la fluidità sia nella visione dell’ambiente reale sia nella modalità Mac Virtual Display.

La batteria garantisce fino a 2 ore e mezza di utilizzo generale e circa 3 ore di riproduzione video, mentre il sistema R1, che gestisce 12 fotocamere, 5 sensori e 6 microfoni, riduce la latenza a soli 12 millisecondi, assicurando un’interazione più naturale. Il Neural Engine a 16 core accelera del 50% le funzioni basate su intelligenza artificiale, migliorando la creazione di Personas, la conversione di foto in ambienti 3D e l’elaborazione delle app creative.

Nuovo design e funzioni con visionOS 26

Sul fronte del comfort, Apple introduce la Dual Knit Band, una fascia intrecciata in 3D che migliora traspirabilità e stabilità. Grazie al sistema Fit Dial, la regolazione è più precisa, mentre i rinforzi in tungsteno distribuiscono meglio il peso del visore. È disponibile in tre misure, compatibile anche con il modello precedente, e negli Stati Uniti costa 99 dollari come accessorio opzionale.

Con visionOS 26, arrivano nuovi strumenti interattivi come widget fluttuanti, Personas più espressive nelle videochiamate e ambienti immersivi come Jupiter Environment, che consentono di esplorare pianeti e scenari tridimensionali. Sono supportati video a 180° e 360° compatibili con fotocamere Canon, Insta360 e GoPro.

La nuova app Apple TV offre centinaia di film in 3D e contenuti del catalogo Apple Immersive, tra cui eventi sportivi e concerti live. Sul fronte gaming, Vision Pro supporta i controller PlayStation VR2 Sense e oltre 200 giochi su Apple Arcade.

Pensato anche per i professionisti, il visore è compatibile con app come Pixelmator e Crayon, oltre alla penna digitale Logitech Muse, in arrivo il 22 ottobre a 129 dollari, progettata per disegnare e modellare nello spazio tridimensionale.

Il nuovo Apple Vision Pro con chip M5 parte da 3.499 dollari nella versione da 256 GB, con preordini dal 17 ottobre e disponibilità dal 22 ottobre in vari Paesi, tra cui Francia e Germania, mentre l’Italia resta al momento esclusa.

