Apple presenta il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M5: prezzi e configurazioni

Apple stava tramando qualcosa in questi giorni e, nonostante tutto fosse ormai più che noto, ora c’è l’ufficialità: ecco il nuovo MacBook Pro da 14 pollici. Il portatile top di gamma è stato aggiornato con il chip M5, il processore di nuova generazione pensato e realizzato per offrire prestazioni ancor maggiori, soprattutto in ambito grafico e nei flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale. Il nuovo MacBook Pro è disponibile in argento e nero siderale, già preordinabile sul sito ufficiale e negli Apple Store, con disponibilità fissata per il 22 ottobre.

Il cuore del dispositivo è il chip Apple M5, dotato di CPU e GPU a 10 core e di un Neural Accelerator dedicato in ciascun core. Secondo i dati ufficiali, le prestazioni AI risultano fino a 3,5 volte superiori rispetto al modello con M4, mentre la potenza grafica aumenta del 60%. Il Neural Engine a 16 core consente di gestire modelli linguistici complessi e migliora l’efficienza della piattaforma Apple Intelligence integrata in macOS Tahoe.

La memoria unificata offre una banda di 150 GB/s, ideale per gestire modelli di AI o rendering 3D in locale. Grazie all’SSD di nuova generazione, i tempi di caricamento sono nettamente inferiori, con l’autonomia che arriva a 24 ore, mantenendo prestazioni stabili anche a batteria.

John Ternus, vicepresidente senior dell’ingegneria hardware, ha definito il nuovo MacBook Pro “il miglior portatile professionale al mondo”, sottolineando come il chip M5 rappresenti “un passo avanti per l’AI su Mac e un notevole incremento delle prestazioni grafiche”.

Display XDR, sostenibilità e prezzi in Italia

Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici mantiene la luminosità di picco HDR a 1600 nit e quella costante SDR a 1000 nit, con un contrasto di 1.000.000:1. È disponibile anche la versione con vetro nano-texture per ridurre i riflessi. Il portatile include una fotocamera da 12 MP, un sistema audio a sei altoparlanti con supporto Spatial Audio e microfoni di qualità da studio.

Tra le connessioni figurano tre porte Thunderbolt 4, una HDMI, uno slot SDXC, un jack audio e il connettore MagSafe 3. Sul fronte ambientale, il dispositivo rientra nel piano Apple 2030, con una scocca in alluminio riciclato al 100% e componenti provenienti da materiali riutilizzati.

Il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 è disponibile in tre configurazioni:

16 GB / 512 GB a 1.849 € ;

16 GB / 1 TB a 2.099 € ;

24 GB / 1 TB a 2.349 €.

Tutte le versioni includono il display Liquid Retina XDR, il connettore MagSafe 3 e il supporto per Apple Intelligence, confermando l’impegno di Apple nell’unire potenza, efficienza e sostenibilità.