Apple Vision Pro 2 arriverà con una fascia molto più comoda?

Il mercato della realtà mista ha spostato l’attenzione dalle prestazioni tecniche alla qualità dell’esperienza utente. A tal proposito, Apple sembra voler incarnare pienamente tale tendenza. Dopo il debutto del suo Vision Pro, accolto con entusiasmo ma anche con alcune riserve sul comfort, l’azienda di Cupertino continua a lavorare per perfezionare il proprio visore. Al centro delle ultime scoperte c’è un nuovo elemento del design: la Dual Knit Band. Si tratta di una fascia pensata per migliorare la vestibilità del dispositivo. L’informazione non arriva da un annuncio ufficiale, ma da un’analisi del codice interno del sistema operativo. Qui, infatti, è comparso un riferimento a tale nuova componente.

Apple: ecco la nuova possibile novità per i Visione Pro 2

Il sito MacRumors ha segnalato il dettaglio, confermando l’attenzione di Cupertino per la ricerca ergonomica. Oggi il visore è fornito con due fasce alternative, la Solo Knit Band e la Dual Loop Band, ma nessuna delle due ha eliminato del tutto la sensazione di peso che molti utenti avvertono dopo un utilizzo prolungato.

Il progetto della Dual Knit Band sembrerebbe orientato a una soluzione ibrida. Un materiale morbido e traspirante, simile a quello della Solo Knit, unito a una struttura a doppio sostegno capace di distribuire meglio il peso sulla testa. Le descrizioni trovate nel software suggeriscono, inoltre, la presenza di un supporto superiore e di uno posteriore, progettati per stabilizzare il visore senza aumentare la pressione sul volto.

L’arrivo della Dual Knit Band può essere letta come un tassello di una strategia più ampia. rendere la tecnologia immersiva sempre più sostenibile per l’uso quotidiano. Considerando i feedback ottenuti finora, la vera sfida per il futuro dei visori sarà quella di diventare leggeri, naturali e quasi invisibili nell’esperienza d’uso. È su tale equilibrio tra innovazione e comfort che si gioca la prossima evoluzione della realtà mista. Non resta che attendere e scoprire l’evoluzione del visore di Apple.