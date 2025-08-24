AmazonNewsOfferte

Mouse Logitech da gaming a prezzo incredibile con lo sconto Amazon del 51%

Un'occasione unica per poter acquistare questo mouse risparmiando il 51%.

scritto da Valentina Acri

Il Logitech G G305 Lightspeed è un mouse da gaming senza fili. Perfetto per coloro che sono in cerca di una soluzione economica ma in grado di offrire il massimo dell’esperienza d’uso. Parliamo di un mouse che si contraddistingue da molti altri modelli attualmente presenti sul mercato grazie a una serie di caratteristiche tra cui la tecnologia Lightspeed Wireless ultraveloce che offre un’esperienza di gioco senza lag, grazie a una velocità di aggiornamento superveloce di 1 ms. 

Oggi è il giorno perfetto per poterlo acquistare dato che il prezzo di listino viene scontato da Amazon consentendovi dunque di risparmiare.

Logitech G G305 Lightspeed in offerta

Volete acquistare un nuovo mouse pensato appositamente per le sessioni di gaming? E’ il momento perfetto per farlo perché oggi costa molto meno rispetto ad altri giorni. Dotato di un sensore Gaming HERO che offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto ad altri mouse gaming grazie all’ IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI.

Oltre a tale caratteristica, questo modello a marchio Logitech dispone di un’estrema durata della batteria. Nello specifico, il mouse Logitech G wireless G305 offre fino a 250 ore di gioco continuo con una sola batteria AA consentendovi dunque di dimenticare di doverla cambiare.

Tra i punti di forza di questo mouse vi è anche l’innovativo design. L’azienda ha infatti realizzato questo mouse da gaming G305 con un peso di soli 99 ‎grammi. Tutto ciò consente di utilizzarlo al meglio con un’elevata manovrabilità.

Logitech G G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop - Nero
    Non perdete altro tempo se volete evitare che Amazon annulli l’offerta attualmente in corso. Lo sconto del 51% sul prezzo di listino vi consente di pagare il mouse Logitech G G305 solamente 36,99 euro anziché 74,99. Approfittatene subito per dare il via a sessioni di gaming uniche.

    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.