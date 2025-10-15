AliExpress, il monitor da gaming KTC costa 100 euro in meno

Arriva una nuova interessante promozione su AliExpress, dove si ritrova la possibilità di mettere le mani sull’acquisto di un monitor da gaming di KTC pagandolo decisamente meno di quanto avreste mai immaginato. Il prezzo è fortemente ribassato rispetto al listino iniziale, raggiungendo addirittura una cifra inferiore agli 80 euro.

La versione che oggi può essere vostra a prezzo scontato prevede un codice H24F8, ciò sta a indicare la presenza di un pannello da 23,8 pollici di diagonale, che si appoggia su tecnologia IPS LCD e può raggiungere una risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel. Il prodotto supporta HDR10, e soprattutto riesce a coprire largamente la gamma cromatica sRGB, addirittura raggiungendo il 133%. Il tempo di risposta è decisamente ridotto, risultando un monitor ideale anche per l’utilizzo in ambito gaming, con solo 1 millisecondo.

Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, di colorazione nera, che rende l’esperienza piacevole alla vista e al tatto, essendo comunque di buona qualità, nonostante si tratti di un dispositivo low-cost. L’altezza di visione non è regolabile, resta fissa, mentre le linee squadrate e spigolose richiamano la sua anima da gaming, fermo restando essere un dispositivo che può essere facilmente posizionato ovunque, senza tratti distintivi o limitanti.

AliExpress, uno sconto inedito per tutti

Lo sconto disponibile in questi giorni è sicuramente uno dei migliori che abbiamo mai visto prima d’ora, si parte da un listino di 178,56 euro, per scendere di poco più di 100 euro, arrivando a sostenere un investimento finale da sostenere pari a soli 77,91 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

La spedizione avviene direttamente dalla Germania, con consegna garantita entro pochi giorni direttamente presso il vostro domicilio, in questo modo avete la certezza di non dover aggiungere nemmeno un euro alla spesa effettivamente mostrata a schermo in fase d’acquisto. Il prodotto lo potete avere anche con garanzia di 24 mesi.