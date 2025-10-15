LG presenta nuovi scaldacqua a pompa di calore

Il contesto attuale è sempre più attento alla sostenibilità energetica e all’impatto ambientale. A tal proposito, LG amplia la propria offerta di soluzioni per il comfort domestico. L’azienda introduce una nuova gamma di scaldacqua a pompa di calore con refrigerante R290. Tale gas naturale, caratterizzato da un GWP (Global Warming Potential) pari a 3, rappresenta una scelta coerente con le prossime normative europee. Quest’ultime sono orientate alla decarbonizzazione e alla progressiva eliminazione dei refrigeranti ad alto impatto climatico. La nuova serie comprende modelli da 100 e 150 litri a parete e da 200 litri a pavimento. Progettati per soddisfare esigenze abitative differenti. I dispositivi uniscono efficienza energetica, silenziosità e design funzionale. Proponendosi come una risposta concreta alle necessità di chi cerca soluzioni che offrono comfort, risparmio e rispetto per l’ambiente.

LG presenta la sua nuova gamma di scaldacqua

Il principio di funzionamento si basa sulla capacità della pompa di calore di assorbire calore dall’aria circostante. Riducendo così il consumo di energia elettrica. Tale approccio consente di raggiungere livelli di efficienza fino a quattro volte superiori rispetto ai sistemi tradizionali. Il tutto con una classe energetica A+. Il modello da 200 litri si distingue per un COP di 3,20. Ciò grazie a una ripartizione intelligente tra energia termica prelevata dall’aria (circa il 69%) ed elettricità (31%).

Dal punto di vista tecnico, la temperatura di mandata può raggiungere 60°C. Utilizzando la sola pompa di calore. E fino a 75°C con il supporto delle resistenze elettriche. Anche la silenziosità emerge come elemento distintivo. I modelli più compatti, da 100 e 150 litri, registrano una potenza sonora nominale di soli 45 dB(A). A ciò si aggiunge il design White Essence, pensato per integrarsi con armonia in ambienti domestici moderni e minimalisti.

La gestione quotidiana è affidata all’app LG ThinQ, che consente il controllo remoto delle funzioni principali. Tra cui la regolazione della temperatura, programmazione degli orari di funzionamento, selezione delle modalità operative e ricezione di notifiche in caso di anomalie. I nuovi modelli LG con refrigerante R290 sono inoltre SG Ready, ovvero compatibili con reti elettriche intelligenti e in grado di adattare i consumi in base ai segnali energetici ricevuti, favorendo l’integrazione con fonti rinnovabili.

Le modalità di utilizzo variano dalla Heat Pump Mode, che privilegia l’efficienza massima, alla Turbo Mode, pensata per il riscaldamento rapido. Fino alla Vacation Mode, utile per ridurre i consumi durante lunghi periodi di assenza. La funzione Anti-Legionella garantisce, invece, un trattamento automatico dell’acqua a oltre 60°C per prevenire la proliferazione batterica, assicurando igiene e sicurezza.