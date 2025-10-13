AliExpress, offerte a più non posso con i prezzi abbassati anche del 70%

Tutti i migliori sconti disponibili su AliExpress prevedono, finalmente, la spedizione dall’interno dell’Unione Europea, con consegna gratuita e certezza di non dover mai pagare i dazi doganali. E’ prevista la possibilità di richiedere il reso almeno entro 15 giorni (se non di più), con la solita presenza della garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.
AliExpress, l’elenco con i prezzi più bassi
- 2025 Xiaomi TV Stick 4K 2nd Gen, Google TV, supporti in streaming portatili WiFi 6, assistente Netflix Google, dongle Smart TV BT5.2 – PREZZO: 51,06 euro al posto di 172 euro – LINK.
- realme Buds T310 Cuffie Bluetooth Auricolari senza fili per smartphone realme GT 7 Pro realme 12 Plus 40 ore di riproduzione totale – PREZZO: 22,43 euro al posto di 51 euro – LINK.
- VONTAR X4 Amlogic S905X4 Smart TV Box Android 11 4GB 128G 32GB 64GB Wifi BT AV1 Lettore multimediale TVBOX 4K 1000M Set top box – PREZZO: 41 euro al posto di 134 euro – LINK.
- Originale Xiaomi Pet Feeder 2 Scatola di Essiccazione A Prova D’umidità Freschezza Blocco Deumidificazione Essiccante Per La Cibo Per Animali Domestici Lavoro Per L’app Mihome – PREZZO: 5,43 euro al posto di 16 euro – LINK.
- Nuovo XIAOMI Redmi Altoparlante per computer Quattro unità Stereo a due canali RGB Luce ambientale Bluetooth 5.0 Microfono incorporato Manopola di controllo – PREZZO: 39 euro al posto di 115 euro – LINK.
- Hagibis Ricevitore trasmettitore video HDMI wireless Kit G6W Adattatore extender HDMI TV Dongle 1080P per monitor Proiettore Laptop – PREZZO: 50 euro al posto di 124 euro – LINK.
- AOCHUAN Stabilizzatore cardanico portatile a 3 assi per smartphone con luce di riempimento per iPhone Android Face Tracking Vlog Smart XE – PREZZO: 26 euro al posto di 110 euro – LINK.
- Gamepad per Controller PS4, Controller Wireless Bluetooth con Controller a doppia vibrazione a sei assi, per Gamepad Wireless PS4/PC – PREZZO: 20 euro al posto di 71 euro – LINK.
- STONEGO multifunzionale Radio FM generatore a manovella di emergenza per esterni lampada da tavolo con illuminazione di ricarica per telefono cellulare solare – PREZZO: 8,40 euro al posto di 38 euro – LINK.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.