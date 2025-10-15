Vodafone: ecco la promo con tanti giga e bonus UE per navigare

Gli utenti al giorno d’oggi utilizzano la propria promozione telefonica praticamente tutti i giorni, quest’ultima assumo un ruolo determinante nella routine digitale di ognuno di noi poiché ci permette di restare in contatto con le nostre piattaforme preferite e di svolgere svariate attività, come pubblicare una foto sui social network, ma anche scambiare i messaggi in tempo reale.

Di conseguenza, come potete immaginare da soli ogni utente attiva una promozione telefonica per poter svolgere quanto descritto sopra, ovviamente lo step necessario è rappresentato dall’attivazione di un’offerta adatta ai nostri bisogni in modo da poter fare tutto con comodo e senza problemi, ecco che altrettanto importante diventa leggere con attenzione i cataloghi di offerta in modo da scegliere quella che meglio si sposa con i nostri bisogni.

Proprio per questo oggi vi portiamo un’offerta che potrebbe essere interessante per molti di voi presentata sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso Vodafone, vediamo insieme che cosa offre.

Tanti giga per navigare

L’offerta in questione ad un costo di 9,95 € al mese permette di ottenere 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta a un costo di attivazione di 9,99 € comprensivo dei costi di spedizione della Sim, quest’ultima però garantisce anche la possibilità di utilizzare i giga per navigare gratuitamente nell’Unione Europea che ammontano addirittura a 32, dunque oltre i classici garantiti dal roaming zero.

Se siete interessati alla promozione, potete dunque effettuare l’attivazione direttamente online sul sito ufficiale di Vodafone in pochi semplici clic e poi aspettare l’arrivo della Sim fisica per poter iniziare ad utilizzare la vostra offerta.

Come se non bastasse sul sito ufficiale, è anche presente una versione evoluta della promozione in questione che al medesimo prezzo mensile garantisce anche i giga completamente illimitati ma è dedicata a coloro che hanno già un’offerta di rete fissa attiva nel loro saluto di casa.