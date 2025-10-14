Vivo: ecco gli smartphone che riceveranno OriginOS 6 e Android 16

Il prossimo 15 ottobre, la nota società cinese Vivo presenterà al mondo la sua ultima versione della propria interfaccia grafica OriginOS basata per l’appunto su Android 16, quest’ultima introdurrà interessanti novità e sarà caratterizzata da un cambiamento decisamente importante, non sarà infatti ad unico appannaggio della Cina, ma sarà estesa infatti anche al mercato internazionale e dunque a tutti i dispositivi circolanti oltre i confini cinesi.

In attesa dunque della presentazione ufficiale che ovviamente ci fornirà dei dati confermati completamente dall’azienda, vi proponiamo l’elenco dei dispositivi che molto probabilmente riceveranno l’update sulla base semplicemente degli anni di aggiornamenti garantiti proprio dal produttore, scopriamo insieme dunque quali dispositivi dovrebbero essere aggiornati.

I dispositivi aggiornabili