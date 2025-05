iQOO Neo 10 è ufficiale, specifiche e prezzi

Il sotto brand di Vivo, ovvero iQOO, ha da poco svelato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone di rilievo. Si tratta del nuovo iQOO Neo 10, ovvero un device appartenente alla fascia alta del mercato e con un look originale. Tra le caratteristiche, spicca la presenza di una batteria enorme da ben 7000 mah. Vediamo qui di seguito tutte le caratteristiche.

iQOO presenta in veste ufficiale sul mercato il nuovo iQOO Neo 10

Nel corso delle ultime ore il produttore tech iQOO ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo iQOO Neo 10. Una delle sue peculiarità è senz’altro l’autonomia. A bordo è infatti presente una batteria dalla capienza davvero esagerata pari ad addirittura 7000 mah. L’azienda ha poi deciso di implementare il supporto alla ricarica rapida da ben 120W.

Lo smartphone appartiene poi alla fascia alta del mercato. A bordo è infatti presente uno dei processori più potenti di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3. Quest’ultimo è supportato da diversi tagli di memoria, con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Sul fronte, troviamo poi un display piuttosto ampio e con le cornici attorno sottili e apparentemente simmetriche tra loro.

Il pannello è un AMOLED con una diagonale pari a 6.78 pollici e con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a 144Hz. In alto al centro è presente una selfie camera da 32 MP, mentre sul retro ci sono un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore grandangolare da 8 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iQOO Neo 10 sarà inizialmente disponibile all’acquisto in India ad un prezzo di partenza di circa 310 euro al cambio attuale. Gli ordini per l’acquisto partiranno dalla giornata del prossimo 2 giugno 2025. Vi terremo aggiornati su un suo possibile arrivo in Italia.