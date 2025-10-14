Smartphone: 5 funzioni nascoste che semplificano la vita

Quando gli utenti acquistano uno smartphone, tendono a valutare solo le funzionalità che questo offre superficialmente. Ok, c’è grande attenzione per la fotocamera, ma sappiate che c’è tanto altro. Alcune funzionalità infatti possono semplificare la vita alle persone, con tante impostazioni utili oltre a quelle più note. Alcune di queste sono già disponibili all’interno del sistema, senza il bisogno di effettuare alcun download.

Una delle più utili riguarda lo scanner integrato. Su molti modelli Android e iPhone è possibile scansionare documenti o ricevute direttamente dall’app Fotocamera o dai comandi rapidi, senza installare applicazioni aggiuntive. Le immagini vengono convertite in file PDF in pochi secondi, ideali per chi lavora in mobilità.

Un’altra funzione poco conosciuta è la traduzione in tempo reale. Basta puntare la fotocamera su un testo straniero, come un cartello o un menu, per vederlo tradotto immediatamente sullo schermo. Questa opzione, presente in Google Lens e nell’app Fotocamera di iOS, è particolarmente utile durante i viaggi.

Trucchi pratici per velocizzare le operazioni quotidiane sul vostro smartphone

Sapevate che potevate personalizzare il vostro tasto di accensione trasformandolo in una scorciatoia personalizzata? Su molti dispositivi è possibile configurarlo per avviare la fotocamera, attivare l’assistente vocale o aprire un’app specifica. Si risparmiano secondi preziosi ogni volta che serve accedere rapidamente a una funzione.

Molti utenti ignorano anche la modalità “Non disturbare personalizzata”, che permette di silenziare tutte le notifiche tranne quelle provenienti da contatti o app selezionate. È un’opzione ideale per chi vuole concentrazione senza rischiare di perdere chiamate importanti.

Infine, tra le funzioni più pratiche c’è il blocco delle app con impronta o volto, accessibile nelle impostazioni di sicurezza. In questo modo, anche se il telefono resta incustodito, nessuno può accedere alle app sensibili come messaggistica o banca. Questi però sono solo alcuni esempi: ce ne sono infatti tante altre che avrete modo di scoprire.