Amazon, che REGALO: Samsung Galaxy A16 a poco più di 100 euro

La promozione di questi giorni su Amazon è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere veramente pochissimo sull’acquisto di Samsung Galaxy A16, un buon device dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.

La prima cosa da sapere riguarda la sua scheda tecnica, lanciato ufficialmente sul mercato verso la fine del 2024, il dispositivo in questione offre dimensioni perfettamente allineate con gli standard del momento, raggiungendo per la precisione 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore, con un peso di 200 grammi.

Il processore è il Samsung Exynos 1330, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock di ben 2,24GHz, potendo inoltre fare affidamento sulla presenza di una Mali-G68, come GPU, ma anche su 4GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna (ad ogni modo espandibile con l’ausilio di una microSD fino a 1,5TB).

Il display resta essere un pannello di buona qualità, soprattutto in confronto alla fascia di prezzo di appartenenza, essendo un componente da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, è un Super AMOLED da 385 ppi e 90Hz di refresh rate, sempre per 16 milioni di colori.

Samsung Galaxy A16, la promozione migliore è su Amazon

Una promozione davvero più unica che rara che permette al consumatore di mettere decisamente le mani su un prodotto davvero eccellente, sebbene a tutti gli effetti costi solamente 119 euro. In questi giorni è stato applicato uno sconto effettivo del 43%, a partire dal listino di 209 euro, solo sulla colorazione Black, nella variante con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ordinatelo subito a questo link.

Spedito da Amazon, prevede la consegna rapidissima presso il vostro domicilio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Eventualmente è possibile effettuare il reso entro 14 giorni, così da poter valutare sin da subito l’effettiva qualità dell’acquisto.