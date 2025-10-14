Fastweb Mobile Start 5G: 150 GB in 5G a 9,95€ al mese

A volte le offerte telefoniche sembrano tutte uguali, piene di sigle, numeri e piccole note che ti fanno venire voglia di chiudere la pagina dopo tre righe. Ma ogni tanto arriva qualcosa che si fa leggere fino in fondo perché — sorpresa — ha senso. È un po’ quello che succede con Fastweb Mobile Start 5G, un piano che non punta a stupire con effetti speciali ma a darti davvero quello che serve, al prezzo giusto.

Navigazione stabile e veloce con Fastweb Mobile Start 5G

La base è semplice: 9,95 euro al mese, nessun vincolo e nessuna clausola nascosta. In cambio hai 150 GB di traffico internet, alla massima velocità sulla rete Vodafone, quella che da anni continua a collezionare premi per copertura e performance. Tradotto: puoi guardare video, lavorare in mobilità o fare videochiamate senza paura che la connessione crolli sul più bello.

I minuti sono illimitati, quindi addio a calcoli mentali e countdown quando chiami amici, colleghi o parenti. E se sei spesso in viaggio, ci sono anche 32 GB di roaming in Europa (di cui 17 “ufficiali” e 15 offerti da Fastweb), validi pure in UK, Svizzera e Ucraina. Insomma, puoi mandare un messaggio o navigare tranquillamente anche oltreconfine, come se fossi a casa.

Una chicca che merita di essere citata è il WiFi Calling: anche se ti trovi in un luogo dove il segnale mobile non arriva, puoi comunque fare e ricevere chiamate sfruttando una connessione Wi-Fi. È una di quelle funzioni che non sai quanto ti servono… finché non ti ritrovi in un seminterrato senza campo.

Fastweb sembra poi avere un occhio di riguardo anche per l’ambiente: la SIM è al 100% riciclata e rientra nel progetto Net Zero Carbon 2035, con l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni. Non è solo marketing: l’azienda ha già donato un milione di euro a iniziative per il pianeta.

E se vuoi fare il salto completo, c’è la combo Casa + Mobile: attivando entrambe le offerte, ottieni giga illimitati sul telefono e la tariffa internet di casa scende a 23,95 euro al mese. Il tutto si attiva facilmente anche con SPID o CIE, senza file e senza stress.

In sintesi, Fastweb Mobile Start 5G è una di quelle offerte che non promette la luna, ma mantiene tutto ciò che dice — con velocità, trasparenza e un pizzico di attenzione in più per il futuro.