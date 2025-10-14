Xiaomi 17 domina AnTuTu: il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 conquista la vetta

Il brand Xiaomi, in questi giorni, sta facendo parlare molto di sé grazie ai nuovissimi modelli della serie 17. Equipaggiati con il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, questi top di gamma hanno letteralmente monopolizzato il podio del celebre benchmark. Sono infatti riuscito a piazzarsi al primo, secondo e terzo posto grazie a punteggi record.

In testa alla classifica aggiornata a settembre 2025 troviamo Xiaomi 17 Pro Max con 3.507.568 punti, seguito dal 17Pro con 3.503.549 punti e dal modello base Xiaomi17, che chiude con 3.492.556 punti. Si tratta dei primi smartphone al mondo a integrare la nuova piattaforma di Qualcomm, e i risultati non lasciano altri dubbi. Sembra proprio che lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sia attualmente il processore più potente mai testato su AnTuTu. Solo Vivo X200S, con Dimensity 9400+ di MediaTek, riesce a rompere il dominio Snapdragon, posizionandosi al nono posto.

Xiaomi 17: Snapdragon 8 Elite Gen 5, potenza, efficienza e un futuro già scritto

La vittoria di Xiaomi segna anche l’esordio ufficiale della nuova architettura “Elite Gen 5” di Qualcomm, pensata per migliorare non solo la potenza di calcolo ma anche l’efficienza energetica e la gestione termica. Nonostante l’enorme salto tecnologico, la differenza con il precedente Snapdragon 8 Elite Gen 4 non è abissale.

La top 10 di AnTuTu include modelli di fascia altissima come i Neo 10 Pro+, Vivo X200 Ultra e Nubia Red Magic 10S Pro+, tutti basati su varianti del chip Snapdragon8Elite. Nessuno di questi però riesce ad avvicinarsi ai numeri raggiunti dai nuovi modelli Xiaomi, che beneficiano anche di memorie LPDDR5X da 16GB e archiviazione UFS 5.0 fino a 1TB, elementi che contribuiscono al punteggio complessivo.

Va poi segnalato che AnTuTu ha introdotto la nuova metodologia V11, rendendo i risultati più precisi e completi, tenendo conto di CPU, GPU, memoria e velocità di archiviazione. Ad ogni modo, con il MediaTek Dimensity 9500 in arrivo nei prossimi mesi, la sfida per il titolo di chip più potente è tutt’altro che chiusa. Ma per ora, la serie Xiaomi 17 si gode il trono assoluto delle prestazioni, dimostrando ancora una volta quanto il marchio sappia combinare innovazione e potenza.