OnePlus 15s: potenza compatta con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e batteria da 7.000 mAh

Il prossimo OnePlus 15s si candida a essere uno degli smartphone più equilibrati del 2025. Secondo un leak diffuso dal noto insider @gadgetsdata, il dispositivo sarà la perfetta fusione tra potenza, autonomia e portabilità, caratteristiche sempre più rare tra i top di serie. Con questo dispositivo l’azienda sembra voler rispondere a una precisa esigenza di mercato. Ovvero offrire uno smartphone compatto, ma con specifiche tecniche da vero campione.

Il nuovo modello dovrebbe montare un display OLED piatto da 6,3” con risoluzione 1.5K, ideale per chi desidera uno schermo di qualità senza rinunciare alla maneggevolezza. Sotto la struttura robusta trova posto il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, la punta di diamante di Qualcomm. Ma il dato più sorprendente riguarda la batteria da 7.000mAh. Si tratta di una capacità eccezionale per uno dispositivo di queste dimensioni, in grado di garantire un’autonomia di lunga durata anche se usato in maniera intensiva.

Design rinnovato e fotocamera ultra-wide: OnePlus 15s completa la formula perfetta

Rispetto al precedente OnePlus 13s, il nuovo modello introduce una serie di aggiornamenti importanti. Il sensore di impronte digitali passa da ottico a ultrasonico, garantendo uno sblocco più rapido e preciso. il comparto fotografico aggiunge finalmente una fotocamera ultra-grandangolare, colmando una delle principali mancanze della generazione precedente.

Secondo le indiscrezioni, il OnePlus 15s potrebbe essere la versione globale del modello cinese OnePlus15T, con caratteristiche tecniche identiche ma una distribuzione più ampia. A completare il quadro ci sarebbe una ricarica rapida da 120W e una wireless da 50W. Il tutto sarà gestito da OxygenOS 16 basato su Android 16, con un’interfaccia più pulita e funzioni AI integrate nel sistema.

Il dispositivo punta a conquistare gli utenti che cercano prestazioni da top di serie in un formato compatto. Se le anticipazioni saranno confermate, il OnePlus 15s potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento per chi desidera potenza, autonomia e design raffinato in un unico smartphone.