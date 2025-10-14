Google Play Store: update che per Play Giochi e nuova scheda Tu

Come tutte le applicazioni di Google, anche il Play Store riceve aggiornamenti periodici da parte della casa madre che ovviamente ne migliorano la funzionalità introducendo anche interessanti cambiamenti che puntano a rendere l’esperienza d’uso globalmente migliore, nelle ultime ore Google ha provveduto infatti a rilasciare un update che va a modificare profondamente l’esperienza d’uso di Google play giochi andando di fatto a migliorare il controllo direttamente in app con anche l’introduzione di una nuova scheda definita come Tu, dedicata appositamente all’utente, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le novità introdotte

Nello specifico, l’ultima versione del Google Play Store introduce un cambiamento che Google stava preannunciando ormai da diverso tempo, nello specifico stiamo parlando di un progressivo abbandono dell’applicazione dedicata per quanto riguarda il Google play giochi in favore di una vera e propria fagocitosi della piattaforma da parte del Google Play Store che adesso si occuperà di gestire anche tutta la parte legata ai giochi, con l’ultimo update infatti sarà possibile gestire ogni elemento senza nessun tipo di problema e monitorale le attività di gioco (cronologia, notifiche su offerte e premi) senza uscire dal Play Store.

Per di più, insieme a questo cambiamento arriva anche la nuova scheda Tu, quest’ultima si va ad aggiungere in basso agli elementi principali che adesso arrivano ad un numero totale di cinque, all’interno di questa nuova scheda sarà possibile gestire tutti gli elementi personali del profilo dell’utente e sarà possibile anche visionare suggerimenti basati sui propri interessi, tutto ciò è pensato per garantire una migliore gestione del proprio profilo personale più facile e intuitiva rispetto al passato.

Come se non bastasse anche il profilo di gioco è stato completamente rivisto dal momento che adesso include un sistema di follower e la possibilità di rendere pubblico o privato il proprio profilo, come se non bastasse sarà possibile anche creare un avatar scegliendo tra 18 già presenti oppure generandone uno tramite intelligenza artificiale utilizzando un prompt testuale.