Apple pronta al debutto dei primi dispositivi con chip M5: attesi iPad Pro e MacBook Pro

In seguito all’arrivo dei nuovi iPhone 17, compreso il super sottile iPhone Air, degli AirPods Pro 3 e dei nuovi Apple Watch, il colosso di Cupertino si sta preparando per il botto finale autunnale. Stando a quanto rivelato da Mark Gurman su Bloomberg, ci saranno dei nuovi annunci online.

Il cuore della prossima tornata di lanci sarà rappresentato dai nuovi iPad Pro con chip M5, già entrati nella fase di produzione di massa. Si tratterebbe dei primi dispositivi a montare la nuova generazione di processori Apple Silicon, progettati per garantire prestazioni ancora più elevate e un’efficienza energetica migliorata. Insieme ai tablet, dovrebbe arrivare anche una versione aggiornata del visore Vision Pro, con processore più rapido e fascia ridisegnata per offrire maggiore comfort durante l’utilizzo prolungato.

Il MacBook Pro con M5 apre la nuova generazione

Nella stessa finestra temporale, Apple dovrebbe presentare anche un nuovo MacBook Pro con chip M5 nella versione base, segnando così il passaggio ufficiale all’architettura di nuova generazione. Le varianti più potenti, equipaggiate con M5 Pro e M5 Max, sarebbero invece previste per l’inizio del 2026, poiché la disponibilità dei processori in volumi adeguati è attesa solo nei prossimi mesi.

Alcuni segnali indiretti sembrano confermare l’imminenza del lancio: nei principali punti vendita, le scorte dei MacBook Pro con chip M4 nella configurazione base risultano in calo, mentre i modelli con M4 Pro e M4 Max restano ancora ampiamente disponibili.

Questa strategia di aggiornamento graduale riflette la volontà di Apple di rinnovare progressivamente l’intera gamma premium e professionale, distribuendo le novità hardware in più momenti dell’anno.

Secondo Gurman, la roadmap di Apple per il 2026 sarebbe già definita. Tra i progetti in sviluppo figurano i nuovi iPad Air e iPad base, due monitor esterni di nuova generazione e la prossima linea di MacBook Air con chip M5. All’interno dei piani compare anche un inedito iPhone 17e, destinato a posizionarsi nella fascia intermedia della gamma, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il pubblico di riferimento.