OnePlus 15: il nuovo top di serie si mostra in un video unboxing

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, OnePlus 15 è già protagonista del suo primo video unboxing non autorizzato, pubblicato su YouTube e diventato virale in poche ore. Il filmato, realizzato da una fonte anonima, mostra per la prima volta dal vivo il nuovo smartphone di punta dell’azienda, confermando molte delle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane.

Il dispositivo si distingue subito per la colorazione Sand Storm con finitura opaca e un design raffinato, lineare e curato nei minimi dettagli. Salta subito all’occhio il modulo fotografico posteriore, compatto e poco sporgente, una scelta che segna un netto contrasto rispetto ai volumi generosi visti su modelli recenti come i Google Pixel 9 Pro o gli iPhone 17Pro.

OnePlus 15: Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7.300mAh e tripla fotocamera da 50MP

Nei brevi video si intravedono la schermata di blocco e la Home dell’interfaccia OxygenOS 16, basata su Android16. Trattandosi di una versione cinese, non emergono dettagli particolari sul software. Sotto la struttura, OnePlus 15 nasconde specifiche da vero top di serie. Il processore sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si tratta del nuovo SoC di Qualcomm che ha già conquistato le vette delle classifiche grazie a efficienza e prestazioni record. La dotazione di memoria prevede fino a 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di archiviazione UFS 4.1, garantendo rapidità assoluta in ogni ambito d’uso.

Il display è un OLED piatto da 6,78” con risoluzione “1.5K” e frequenza di aggiornamento fino a 165Hz. La batteria da 7.300mAh, invece, promette un’autonomia eccezionale. La ricarica è super veloce a 120W via cavo e wireless fino a 50W, due valori che confermano l’attenzione di OnePlus alle esigenze di tutti i tipi di utenti.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera da 50MP con sensori principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,7x. Tutto ciò è la dimostrazione di quanto il marchio punti finalmente a colmare la differenza con i rivali nel settore imaging. Il debutto in Cina è previsto entro la fine di ottobre, mentre il lancio internazionale dovrebbe avvenire già nella prima metà di novembre.