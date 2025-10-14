Google: nuovi cambiamenti per il backup di Android

Nel mondo dei sistemi operativi mobili, anche una modifica pensata per semplificare può generare l’effetto opposto. È ciò che sta accadendo con il servizio di backup su Android, al centro di un recente intervento da parte di Google. Dopo un’estate di cambiamenti significativi, il gruppo di Mountain View ha scelto di invertire parzialmente la rotta, ripristinando alcune funzioni eliminate pochi mesi fa. Una decisione che nasce dall’ascolto delle segnalazioni degli utenti e riflette un equilibrio sempre più complesso tra chiarezza visiva e controllo delle informazioni. L’aggiornamento estivo aveva introdotto un design ispirato ai principi del Material 3 Expressive. Eppure, nel tentativo di rendere il sistema di backup più snello e intuitivo, erano stati rimossi molti dettagli tecnici, sostituiti da un’unica scheda di stato e due categorie principali. Ovvero “Foto e video” e “Altri dati del dispositivo”. Quest’ultima racchiudeva, in modo sintetico, opzioni basilari come l’attivazione del backup e l’uso dei dati mobili.

Google: ecco cosa cambia per il backup di Android

La scelta, pur coerente con una tendenza diffusa verso la semplificazione dell’esperienza utente, ha però finito per limitare la trasparenza del processo di salvataggio dei dati. La community Android ha espresso preoccupazione per la scarsa visibilità dei contenuti effettivamente protetti, chiedendo maggiore chiarezza su cosa fosse incluso o meno nei backup automatici. È a partire da tale confronto che Google ha deciso di ripristinare la visualizzazione dettagliata, ora nuovamente accessibile.

La revisione, introdotta con la versione 25.38 dei Google Play Services, reintroduce la possibilità di verificare la presenza di messaggi SMS e MMS, cronologia delle chiamate, impostazioni di sistema e applicazioni con relativi dati. Ogni sezione mostra ora un riepilogo numerico, offrendo agli utenti un maggiore senso di controllo e di consapevolezza sullo stato dei propri backup. Il tutto viene presentato attraverso un layout aggiornato, coerente con l’estetica moderna del Material 3, ma arricchito da un livello informativo più completo.

Per accedere alla nuova interfaccia è sufficiente aprire le Impostazioni di sistema, selezionare la voce “Sistema” e poi “Backup”. Un passaggio che conferma la volontà di Google di mantenere un approccio accessibile ma, al contempo, rispettoso delle esigenze di trasparenza e personalizzazione.