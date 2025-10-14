Apple ritira Clips dall’App Store: si chiude un capitolo iniziato nel 2017

È arrivata una notizia che per molti era già nell’aria: Apple ha deciso di chiudere definitivamente l’applicazione di editing video Clips. Questa, ufficializzata nel 2017, consente agli utenti di creare dei brevi filmati con filtri, musica e testi, tutto ottimizzato per la condivisione sui social network. Esattamente da quattro giorni, l’applicazione non è più disponibile al download sull’App Store e non ci saranno altri aggiornamenti.

L’app era nata come esperimento creativo rivolto soprattutto a un pubblico giovane. Clips consentiva di registrare, tagliare e unire frammenti video, aggiungendo effetti animati e colonne sonore predefinite. Con il tempo Apple aveva introdotto anche strumenti di realtà aumentata e opzioni di montaggio più avanzate, pur mantenendo un approccio semplice e immediato. Per un periodo fu anche uno degli strumenti più utilizzati per realizzare contenuti brevi sui social, grazie alla rapidità con cui permetteva di creare clip pronte alla condivisione.

Un progetto che ha perso attenzione nel tempo

Negli ultimi anni il progetto aveva progressivamente perso centralità. Il primo segnale si era notato già con la rarità degli aggiornamenti, aspetto che denotava lo scarso interesse da parte di Apple nel migliorare una piattaforma probabilmente non troppo amata dal pubblico. Tale decisione dunque sembra abbastanza in linea con il comportamento del colosso di Cupertino.

Chi possiede già Clips su iPhone o iPad potrà comunque continuare a utilizzarla anche dopo la rimozione dallo store. Apple raccomanda però di salvare i video all’interno della libreria Foto, seguendo le istruzioni disponibili nella sezione di supporto ufficiale. In questo modo sarà possibile conservare i progetti anche se, con i futuri aggiornamenti di iOS o iPadOS, l’app dovesse smettere di funzionare.

Con la chiusura di Clips, Apple sembra voler spostare l’attenzione verso strumenti di creazione più integrati e intelligenti, in linea con le nuove funzioni basate su Apple Intelligence che arriveranno nei prossimi mesi.