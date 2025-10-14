Libertà vs sicurezza: Berlino frena il Chat Control

L’Unione Europea, diciamocelo chiaramente, è nel bel mezzo di un vero e proprio dramma politico. Il protagonista di questa sceneggiatura ad alta tensione è il “Chat Control”, un atto regolamentare nato con le migliori intenzioni – sradicare l’orrore della pedopornografia online – ma che, nel tentativo di farlo, ha finito per mettere in discussione uno dei pilastri della democrazia digitale: la riservatezza delle nostre comunicazioni private. Quel testo, il regolamento 2022/0155 o CSAR, era dato quasi per fatto, ma ora, a pochi giorni dal voto cruciale del 14 ottobre in Consiglio, è finito in un cul-de-sac.

L’Europa davanti a un bivio digitale: il voto sul Chat Control divide i Paesi

Il colpo di scena arriva da Berlino. Per mesi, la Germania è stata lì, seduta sul muro dell’indecisione insieme a noi italiani, a soppesare i pro e i contro. Ma negli ultimi giorni, la CDU/CSU ha dato la sua schiacciante e ufficiale dichiarazione di contrarietà. E questo è un macigno. La Germania non è un Paese qualsiasi: con i suoi oltre 83 milioni di cittadini, ha un peso demografico nell’Unione che non può essere ignorato. La sua defezione ha fatto crollare il castello di carte che avrebbe dovuto garantire la maggioranza qualificata, quel 55% di Stati che rappresentano almeno il 65% della popolazione totale. Tradotto in soldoni: senza il “sì” tedesco, l’approvazione del Chat Control diventa un’impresa titanica, quasi impossibile.

Cosa ha spinto i tedeschi a questo punto di non ritorno? Non è semplice politica di bandiera. È la difesa di un principio fondamentale che risuona forte in tutta Europa: non si può sacrificare la libertà digitale sull’altare della sicurezza. L’idea che un sistema automatico possa ficcare il naso in modo generalizzato in ogni singola chat che inviamo, scansionando preventivamente tutti i messaggi alla ricerca di materiale illegale, è stata percepita come una deriva pericolosissima. È un “Grande Fratello” potenziale che, per quanto mosso da fini nobili, instaura un precedente di sorveglianza costante e indiscriminata. La ministra della giustizia tedesca, Stefanie Hubig, ha sintetizzato bene il dilemma: la protezione dei minori è sacra, ma non può e non deve costare la rinuncia ai diritti civili fondamentali. È una linea sottile, un equilibrio precario che il regolamento, nella sua forma attuale, non è riuscito a mantenere, risultando sproporzionato agli occhi di molti.

Il contraccolpo politico è stato immediato. Chi da mesi si batteva contro questa proposta, dagli attivisti alle organizzazioni per i diritti digitali, ha esultato. La loro tesi, che ora acquista ancora più forza, è che ci sono vie alternative, meno intrusive e forse più efficaci. L’attenzione dovrebbe spostarsi sul rendere le applicazioni intrinsecamente più sicure, sul migliorare i meccanismi di segnalazione e garantire la rapidità nella rimozione dei contenuti dannosi. Invece di controllare tutti, meglio dotarsi di strumenti che intervengano sul problema alla radice e in modo mirato.

Ora, il conto alla rovescia per il 14 ottobre è iniziato. L’aria è elettrica. Da un lato abbiamo l’urgenza etica e morale di proteggere i bambini, e chi chiede misure forti; dall’altro, c’è il timore palpabile di un’epoca di sorveglianza di massa che minerebbe la fiducia nel web come spazio di espressione libera. L’Europa si trova di fronte a un bivio storico, e la sua decisione definirà non solo la protezione dei minori, ma anche il volto della nostra libertà digitale per gli anni a venire. La posta in gioco è altissima, e lo stallo tedesco ha reso questo finale improvvisamente incerto e avvincente.