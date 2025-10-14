Bridgerton 4, Netflix annuncia le date ufficiali

È ormai da diverso tempo che sappiamo che Netflix ha già preparato l’arrivo ufficiale sulla piattaforma della quarta stagione di Bridgerton, ma fino ad ora non sapevamo con certezza la data esatta. Qualche giorno fa, erano emersi addirittura in rete dei teaser non ufficiali che sembravano avercela confermata. Ora, però, è pressoché ufficiale. Durante la giornata di ieri, infatti, il colosso dello streaming Netflix ha annunciato ufficialmente le date dell’arrivo ufficiale di Bridgerton 4 tramite un nuovo video teaser.

Bridgerton 4, ci siamo: Netflix rivela le date del debutto ufficiale

Dopo diversi mesi di rumors e speculazioni in merito, ormai ci siamo. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso dello streaming Netflix ha confermato ufficialmente le date del debutto sulla piattaforma della quarta stagione di Bridgerton. Si tratta di date, si, dato che anche stavolta Netflix ha deciso di dividere questa stagione in due parti, parte uno e parte due.

Per la prima parte di Bridgerton 4, i fan dovranno attendere circa 3 mesi. La data ufficiale del suo arrivo sulla piattaforma è infatti fissata per il prossimo 29 gennaio 2026. Per la seconda parte, invece, i fan dovranno attendere circa un mese in più. La data prescelta per l’uscita della seconda ed ultima parte è stata infatti fissata per la giornata del prossimo 26 febbraio 2026.

Insomma, l’arrivo ufficiale della nuova stagione della nota serie TV tratta dai romanzi di Julia Quinn era ormai nell’aria, ma ora i fan potranno finalmente prepararsi per vederla arrivare in veste ufficiale. La quarta stagione di Bridgerton vedrà come protagonista un altro dei fratelli della famiglia, ovvero Benedict Bridgerton. Dal video teaser appena pubblicato, possiamo notare ancora una volta come il ballo in maschera organizzato da Violet Bridgerton sarà cruciale per il giovane Benedict. Proprio qui incontrerà l’amore della sua vita, ovvero Sophie Baek, vestita in un abito d’argento e con il volto coperto.