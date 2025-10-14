Euronics lancia Higo: i nuovi piccoli elettrodomestici per le famiglie italiane

Euronics Italia ha presentato Higo, la nuova Private Label dedicata ai piccoli elettrodomestici. Il brand è stato progettato per essere un alleato concreto nella vita di tutti i giorni. L’ispirazione nasce dall’analisi delle esigenze dei consumatori italiani: una ricerca YouGov su oltre mille persone ha evidenziato come il 90% acquisti già prodotti a marchio del distributore. Il prezzo continua a influenzare le scelte, ma cresce la richiesta di qualità, affidabilità e garanzie. Nel settore tecnologico sei italiani su dieci si dichiarano pronti a scegliere una Private Label, purché sia garantito il valore del brand. Euronics parte quindi da una posizione di forza, con un’alta brand awareness dell’82%. È evidente come fiducia e riconoscibilità possano rendere la scelta più sicura.

Il nome stesso, Higo, è breve e sonoro, pensato per trasmettere energia, concretezza e semplicità. I prodotti rispecchiano questa filosofia: il design spesso utilizza acciaio inox e linee essenziali. Anche il packaging segue un approccio minimale, con cartone chiaro e limitato uso di inchiostri per ridurre l’impatto ambientale. Il brand targato Euronics si concentra sul rendere qualità e design accessibili, rispondendo ai bisogni delle famiglie, perché scegliere Higo di Euronics significa affidarsi a oggetti studiati per durare, con stile discreto e funzionalità immediata.

Nuova gamma e servizi Euronics

La gamma di debutto copre i principali piccoli elettrodomestici da cucina: friggitrici ad aria, bilance digitali, tostapane, bollitori, spremiagrumi, griglie, frullatori, sbattitori e tritatutto. Il servizio post-vendita accompagna ogni acquisto con una garanzia di tre anni, call center dedicato, ritiro e consegna gratuiti, oltre a una copertura assicurativa. I prodotti sono già disponibili in 425 punti vendita del gruppo, tra le insegne Euronics, Comet e Sme. Si nota come ogni scelta sia pensata per garantire fiducia, servizio e trasparenza. Non basta avere un buon prezzo, le famiglie cercano sicurezza e supporto ed Higo sembra nascere per rispondere a queste domande quotidiane.