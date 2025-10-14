WhatsApp per iOS e il controllo della qualità dei media scaricati

WhatsApp continua a migliorare la gestione dei contenuti multimediali. Infatti, dopo il debutto su Android, l’app introduce anche su iOS una funzione che consente di scegliere la qualità di foto e video scaricati automaticamente. La novità è stata scoperta all’interno della versione Beta 25.29.10.71 ed è disponibile per un numero limitato di tester attraverso TestFlight.

La nuova impostazione permette di selezionare tra due modalità di download automatico, Standard e HD. Offre così maggiore controllo sul consumo di dati e sulla qualità visiva. Gli utenti che desiderano risparmiare spazio di archiviazione e traffico dati possono mantenere l’opzione standard. Invece chi punta alla massima resa visiva può scegliere l’alta definizione.

WhatsApp iOS: come attivare il controllo della qualità dei media

Per provare la funzione, basta andare su Impostazioni, poi su Spazio e dati e infine su Qualità download automatico. Una volta configurata la preferenza, WhatsApp gestisce in autonomia i file multimediali in arrivo. Quando un contatto invia una foto o un video in HD, il sistema genera due versioni dello stesso contenuto, una compressa e una in alta definizione.

Chi ha selezionato la qualità standard riceverà prima il file più leggero, ma potrà in un secondo momento scaricare la versione HD toccando l’icona dedicata direttamente nella chat. Tutto ciò avviene nel pieno rispetto della privacy, poiché la compressione è effettuata localmente sul dispositivo del mittente e i file restano protetti dalla crittografia end-to-end, senza alcun intervento lato server.

Un’altra interessante aggiunta riguarda la visualizzazione delle dimensioni dei file. WhatsApp infatti, ora mostra peso e risoluzione in pixel dei contenuti, offrendo agli utenti una visione generale ed immediata dello spazio occupato e della qualità effettiva del file ricevuto. Tale informazione compare toccando l’icona “HD” accanto alle anteprime di immagini e video. Attualmente, il controllo della qualità dei media è in fase di test limitato su iOS, ma il lancio globale sembra imminente. L’obiettivo di Meta è uniformare l’esperienza d’uso su tutte le piattaforme, mantenendo coerenza tra Android e iPhone.