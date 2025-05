gemini

Google ha annunciato l’estensione delle funzionalità di Gemini Nano, il modello di intelligenza artificiale generativa sviluppato per operare direttamente sui dispositivi Android. Con la nuova release, Gemini Nano diventa accessibile anche agli sviluppatori, grazie all’introduzione di API dedicate e all’integrazione nel pacchetto ML Kit, lo strumento di machine learning fornito da Google per il mondo mobile.

Gemini Nano disponibile per app Android tramite nuove API

Gemini Nano, versione leggera del modello Gemini, è progettato per funzionare on-device, cioè senza connessione a Internet o passaggi su server remoti. Questo approccio garantisce maggiore privacy e velocità di esecuzione. Con le nuove API per Android AICore, Google consente agli sviluppatori di integrare capacità di intelligenza artificiale generativa direttamente nelle applicazioni, sfruttando il chip del dispositivo.

Tra le prime API disponibili c’è “Text summarization”, pensata per generare riassunti di testo in tempo reale. Questa funzione sarà particolarmente utile in app di messaggistica, note, documenti o gestione email. Gli sviluppatori possono già iniziare a testarla nei dispositivi supportati attraverso l’ambiente Android Studio.

Oltre alle API standalone, Gemini Nano sarà integrato in ML Kit, il pacchetto di strumenti che Google offre per il machine learning su Android. L’obiettivo è offrire un framework unificato per le applicazioni che vogliono sfruttare funzionalità AI avanzate senza necessità di connettività.

Tra i primi esempi d’uso segnalati, c’è la possibilità di impiegare Gemini Nano per analizzare testi localmente, generare risposte automatiche o semplificare l’interazione uomo-macchina in app complesse. L’esecuzione locale permette di ridurre la latenza e mantenere i dati sul dispositivo, due aspetti cruciali per app legate a messaggi, sanità o gestione personale.

Al momento, Gemini Nano è disponibile su un numero limitato di dispositivi: Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold, che dispongono del necessario supporto hardware per l’esecuzione dei modelli. Google ha confermato che l’obiettivo è espandere il supporto ad altri dispositivi Android nei prossimi mesi, in particolare ai modelli con chip Tensor e SoC compatibili.

Gli utenti in possesso di uno di questi dispositivi possono già attivare Gemini Nano dalle impostazioni di sistema, mentre gli sviluppatori hanno accesso alle API attraverso i canali preview ufficiali. La fase iniziale prevede test controllati, ma si punta a un’adozione più ampia con le prossime versioni di Android.

Con l’apertura di Gemini Nano, Google mira a potenziare l’ecosistema Android con strumenti avanzati ma efficienti, adatti anche a dispositivi mobili. L’intelligenza artificiale on-device diventa così un elemento nativo del sistema operativo, in linea con le strategie già avviate da altri produttori come Samsung o Qualcomm.

Le API GenAI rappresentano il primo esempio concreto di AI generativa integrata nel core Android, senza dipendenza da cloud. Questo modello favorisce riservatezza, reattività e affidabilità, aspetti sempre più centrali nello sviluppo di app moderne.

Android entra nell’era dell’AI generativa locale

L’estensione di Gemini Nano agli sviluppatori segna un cambiamento importante per l’architettura delle app Android. La possibilità di eseguire modelli generativi localmente apre nuove opportunità per automazione, interazione e personalizzazione. La mossa di Google rafforza l’impegno verso un’AI che sia più vicina all’utente, più sicura e più performante.

Resta ora da vedere come gli sviluppatori sfrutteranno le API messe a disposizione, e quanto rapidamente altri dispositivi Android adotteranno il supporto necessario per Gemini Nano. Il futuro prossimo dell’intelligenza artificiale mobile potrebbe passare proprio da qui.