Fujifilm instax mini LiPlay+: integrata una fotocamera per selfie

Fujifilm rinnova la propria offerta nel settore della fotografia istantanea con il lancio della instax mini LiPlay+. Una fotocamera ibrida che unisce tecnologia digitale e stampa analogica. L’annuncio, accompagnato dall’introduzione di nuove funzionalità per l’app instax mini Link su Nintendo Switch, segna un ulteriore passo avanti nella strategia del marchio di integrare esperienza visiva e connettività. La instax mini LiPlay+ rappresenta l’evoluzione della precedente generazione. Introducendo per la prima volta nella serie una fotocamera selfie dedicata. Il dispositivo combina versatilità e semplicità d’uso. E consente di scattare e stampare foto direttamente dal proprio smartphone. Ma anche di registrare clip audio fino a dieci secondi, convertiti in codici QR stampabili sull’immagine.

Nuova instax mini LiPlay+ di Fujifilm: ecco i dettagli

Le stampe, nel formato instax mini, mantengono la tradizionale cornice bianca. Si sviluppano in circa novanta secondi. La fotocamera integra un display LCD da 3 pollici. Con un sensore CMOS da 1/5 di pollice e una risoluzione massima di 2560×1920 pixel. L’ottica da 28 mm equivalenti e l’apertura f/2.0 garantiscono luminosità anche in condizioni di scarsa luce. L’autonomia dichiarata consente fino a 100 stampe con una singola ricarica.

Tra le funzioni c’è la Modalità Foto a Strati, che permette di sovrapporre un selfie a uno sfondo diverso. Inoltre, l’instax Sound Album crea mini video musicali a partire dalle immagini scattate. Allo stesso tempo, Fujifilm ha ampliato la compatibilità della sua app mobile con nuove funzioni per Nintendo Switch. L’aggiornamento introduce instax AiR Studio, che permette di personalizzare le proprie foto con elementi grafici ispirati al Regno dei Funghi. E Click to Collage, pensata per catturare sei immagini consecutive a intervalli regolari. Entrambe le opzioni sono disponibili per le stampanti instax mini Link, Switch e Switch 2.

L’istantanea è offerta al prezzo di 229,99 euro. A completare la proposta, Fujifilm lancerà anche un bundle speciale composto da una instax mini Link 3 e una custodia in silicone Super Mario Question Block, disponibile dal 30 ottobre insieme alla fotocamera LiPlay+. Con tale nuova generazione di prodotti, Fujifilm conferma la propria intenzione di mantenere viva la cultura della fotografia tangibile, reinterpretandola attraverso la tecnologia digitale.