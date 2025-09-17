Fujifilm: arriva la nuova GFX ETERNA 55 da 102 MP

Fujifilm ha deciso di alzare l’asticella nel settore del cinema digitale. A tal proposito, l’azienda ha annunciato una videocamera che segna un passo importante per chi lavora con le immagini in movimento. Si tratta della GFX ETERNA 55. A tale macchina si affianca un nuovo obiettivo zoom motorizzato, il Fujinon GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR. Il quale è pensato per integrarsi con le esigenze delle produzioni professionali. L’azienda giapponese, forte della sua lunga esperienza, ha scelto di proporre strumenti in grado di coniugare innovazione tecnologica e linguaggio visivo.

Fujifilm: ecco i dettagli sulle prossime innovazioni

Il centro della nuova GFX ETERNA 55 è un sensore di grande formato, molto più ampio rispetto a un classico Full Frame. Con i suoi 102 MP e una diagonale di 54,8 mm, la videocamera è progettata per fornire immagini ricche di dettaglio e con una gamma dinamica che supera i 14 stop. Garantendo così un margine enorme di lavorazione in post-produzione. La registrazione arriva fino all’8K a 30 fotogrammi al secondo. Con output RAW a 12 bit via HDMI, supportando codec professionali come Apple ProRes e HEVC/H.265. A completare il pacchetto, non mancano le simulazioni pellicola, un marchio di fabbrica Fujifilm, che qui vengono declinate in venti modalità diverse. Con la possibilità di caricare LUT personalizzate per uniformare il look durante l’intero processo creativo.

Una delle novità più interessanti è il filtro ND elettronico variabile, integrato direttamente nel corpo macchina. Ciò permette di gestire la quantità di luce che entra senza dover ricorrere a filtri fisici. Inoltre, la presenza di uno schermo esterno da 5 pollici con alta luminosità e di slot doppi per CFexpress e SD rappresenta un ulteriore vantaggio.

Accanto alla videocamera debutta il Fujinon GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR. Si tratta del primo zoom motorizzato della serie GF. Con un’escursione focale equivalente a 25-71 mm sul formato 35 mm. È un obiettivo che punta a mantenere la stessa resa delle ottiche fisse, riducendo breathing e aberrazioni grazie a un complesso schema ottico con elementi speciali. La luminosità costante T3.5 assicura coerenza lungo tutto il range. Mentre il diaframma è a 13 lamelle. Riguardo i costi, Fujifilm ha posizionato tali prodotti in una fascia di prezzo alta. Con la videocamera proposta a 13.450 euro e l’obiettivo a 4.500 euro.